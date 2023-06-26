Чехия будет активнее привлекать иностранных специалистов. МВД уже готовит поправки к закону о проживании иностранцев в Чешской Республике. Они должны вступить в силу в середине 2025 года.

Сложности с трудоустройством иностранцев в Чехии заключаются в том, что весь процесс их привлечения очень длительный и многие за это время откладывают свой переезд. Официальные данные утверждают, что оформление разрешений на работу и подбор специалистов занимает от 46 до 63 дней, однако на практике этот процесс занимает гораздо больше времени.

Чехия очень нуждается в быстром найме работников, так как их в стране не хватает. Новое законодательство нацелено на упрощение, ускорение и систематизацию процедуры получения ВНЖ — ее планируют сделать более прозрачной, менее бюрократичной и экономически эффективной.

Нововведение также предусматривает перевод в цифровой формат процесса выдачи вида на жительство, чтобы избежать излишней бюрократии. Также будет введен институт поручителя (гаранта), ответственного за иностранцев.

«По новому закону представлять интересы иностранцев смогут только адвокаты, которые оказывают помощь иностранцам бесплатно и зарегистрированы в списке МВД (так называемые гаранты, или представители)», — пояснила директор Департамента по вопросам убежища и миграционной политики МВД Павла Новотна.

Гарантом может быть, например, школа, работодатель, образовательное учреждение, научно-исследовательская организация, спортивный клуб или учреждение культуры.

Что думают эксперты

Чешские компании, сталкивающиеся с нехваткой местных рабочих, активно стремятся привлечь иностранных сотрудников, и поэтому они приветствуют любые усилия по упрощению программы резидентства. Однако, согласно их заявлениям, отдельные поправки и оцифровка в рамках одного ведомства не решат проблему полностью.

Проблема в том, что делами иностранца занимаются одновременно несколько ведомств (Министерство иностранных дел, труда и социальных дел, внутренних дел, промышленности), и частичные изменения оказывают незначительное влияние на всю иммиграционную систему.

«Любое частичное улучшение положения — это неплохо, но наиболее эффективным было бы, если бы все министры ведомств сели за один стол и согласовали единый всеобъемлющий подход, по которому они будут действовать. Похвально, что все проявляют желание улучшить ситуацию, но результаты до сих пор остаются неутешительными. Необходим один координатор», — говорит Ярослава Резлерова, генеральный директор рекрутинговой компании ManpowerGroup Czech Republic.