Турецкая Республика Северный Кипр привлекает все больше иностранных инвесторов. Количество выданных разрешений на покупку недвижимости на этой части Средиземноморского побережья в 2023 году практически достигло отметки в 5000. Подробности.

Несмотря на то, что Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией, недвижимость в этой части Средиземноморского побережья пользуется небывалым спросом среди иностранных инвесторов. По данным кипрско-турецкой газеты Yeni Duzen, количество выданных разрешений на покупку недвижимости на Северном Кипре уже достигло отметки практически в 10 000. При этом, недавно были одобрены 283 заявления на покупку недвижимости. Всего же за первые 10 месяцев 2023 года иностранцам уже было выдано около 4569 разрешений на приобретение недвижимости. Для сравнения, за предыдущие 3 года было подписано 5130 таких разрешений.

Напомним, данное разрешение дает право иностранцу приобретать до 3 объектов недвижимости или до 1 акра земли. Поэтому, сколько точно было приобретено объектов недвижимости согласно выданным документам сказать трудно. Для тех иностранных инвесторов, которые приобретают недвижимость через компании со «скрытыми партнерами», такое разрешение не требуется.

Эксперты однако сходятся во мнении, что количество выданных разрешений не отражает реальное положение дел на рынке недвижимости Северного Кипра – совершенных сделок с покупкой и продажей недвижимости иностранцам намного больше.