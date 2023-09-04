«Около половины сделок на Северном Кипре остаются незарегистрированными». Эксперты о пропасти между официальными цифрами и реальным количеством сделок

Покупка недвижимости на Северном Кипре продолжает оставаться популярным запросом среди иностранных инвесторов. Однако эксперты говорят о том, что около 50% таких сделок не фиксируются в официальных документах.

С начала 2021 года иностранцам было выдано около 7000 разрешений на покупку недвижимости на Северном Кипре. Причём, из года в год их количество только растёт: если в 2021 году было выдано 1179 разрешений, то уже в первые восемь месяцев 2023 года это число составило почти 3000.

Инвесторами в этот регион, в первую очередь, являются граждане Турции: они вкладывают средства в объекты в районах Кирении в Эсентепе/Агиос Амвросиос и Татлысу/Аканту. За ними следует все большее количество россиян, выбирающих для вложений Искеле/Трикомо.

Важно отметить, что важным фактором в росте интереса к северу Кипра стало снижение курса турецкой лиры и экономический кризис. Это сделало недвижимость на северном Кипре более доступной для иностранных инвесторов, особенно россиян. Банки в этом регионе не входят в международную систему Swift и работают через Анкару, что делает процесс покупки недвижимости удобным для граждан РФ.

Помимо граждан Турции и России, инвестируют в недвижимость Северного Кипра также граждане Израиля, Украины и Ирана.

Однако несмотря на видимый рост сделок, эксперты настаивают на том, что официальные данные не учитывают многие из них.

Как отмечает экономист Мерткан Хамит, иностранцам на данный момент необходимо получить разрешение от администрации киприотов-турок, и они ограничены только тремя сделками по покупке недвижимости. Кроме того, контрольный пакет в 51% компаний, инвестирующих в недвижимость, должен принадлежать «гражданину» Кипра. Однако это не останавливает местных юристов, действующих от имени иностранцев или кипрско-турецких компаний, которые могут покупать столько недвижимости, сколько захотят.

«Существует масса сделок по продаже недвижимости, которые не учитываются в официальных данных», — говорит Хамит. «В основном это иностранные инвесторы, которые покупают десятки объектов недвижимости в рамках одной сделки через партнера-киприота».

По словам Хамита, глядя на строительные проекты и цены, можно очень приблизительно подсчитать, что ежегодный доход от продажи недвижимости составляет 1 млрд. долл. Это почти одна треть ВВП Северного Кипра.

Судья Фадил Аксун, возглавляющий Высший уголовный суд Никосии, также выразил своё беспокойство относительно больших сумм денег, поступающих в северную часть Кипра для покупки недвижимости, и при этом, отсутствии должного контроля за ними.