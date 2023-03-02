Жилье у моря в Польше. Подборка квартир в Гданьске, готовых к заселению

Недвижимость в Польше все так же пользуется большой популярностью у покупателей. При этом найти по-настоящему выгодные квартиры действительно трудно, особенно если речь идет о жилье у моря. Мы сделали подборку из стильных квартир в Гданьске, стоимость которых около €180,000.

Гданьск — портовый город в северной части Польши, шестой по количеству населения. Он знаменит, прежде всего, побережьем Балтийского моря, куда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. Помимо этого, в городе есть множество достопримечательностей: от древних церквей и старинных купеческих домов до современных музеев и красивейшей архитектуры.

Квартира площадью 58 кв.м. за € 176,019

Квартира 1 спальня Гданьск, Польша € 176,239 2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²

В непосредственной близости к морю продается квартира общей площадью 58 кв.м. Это двухкомнатные апартаменты, которые расположены на 7 этаже восемнадцатиэтажного здания 2013 года постройки. На первом этаже круглосуточная охрана, в здании есть мониторинг.

Инфраструктура в районе развита хорошо: рядом находятся многочисленные школы, детские сады, магазины, фитнес-клубы, теннисные корты, прибрежные тропы и ТРЦ Galeria Przymorze. Также в шаговой доступности есть базар. Очень хорошее транспортное сообщение со всеми частями города, до железнодорожного вокзала всего 3 остановки на автобусе. Всего в нескольких минутах ходьбы есть парк Рейгана и пляж.

Планировка квартиры включает спальню со встроенными шкафами и гостиную, совмещенную с небольшой кухней. Из гостиной есть выход на большой балкон. В квартире также есть ванная комната с ванной. Окна квартиры выходят на запад — по вечерам здесь особенно красиво.

За дополнительную плату в 50,000 злотых можно докупить место в паркинге.

Квартира площадью 52 кв.м. за €185,907

Квартира 2 спальни Гданьск, Польша € 186,139 3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²

В самом сердце старого города, на улице Тартачна, 2 продается квартира с двумя спальнями. Из окон квартиры открывается прекрасный вид на Старый город и основные достопримечательности.

Здание, в котором расположена квартира, представляет собой удивительное сочетание истории и современности, идеально вписывается в здания окружающих многоквартирных домов. Одно из основных преимуществ расположения этой квартиры — близость к красивейшим достопримечательностям и укромность — дом находится на улице, которая не является эпицентром туризма. Рядом есть Музей Второй мировой войны, Фонтан Нептуна, церкви св. Катаржина, ул. Мариацка, Балтийская филармония. Плюс неподалеку находятся театры, кафе, парки. Перед зданием и близлежащими ресторанами есть много парковочных мест.

Планировка квартиры общей площадью 52 кв.м. включает просторную гостиную с кухней, две спальни и ванную комнату. По словам продавца, интерьер разработан со вкусом, с использованием высококачественных материалов.

Интересный нюанс: площадь под наклонами не входит в размер квартиры, поэтому образуется дополнительное пространство в 20 кв.м., и квартира создает впечатление чрезвычайно просторной.

Жилой дом охраняется — безопасность жителей обеспечивается сотрудниками службы безопасности на стойке регистрации на первом этаже. Недвижимость является идеальной инвестицией, готовой, не требующей дополнительного финансового вклада. Идеально подходит для жизни или для краткосрочной аренды. Можно дополнительно купить наземное парковочное место за 30 000 злотых.

Квартира площадью 37 кв.м. за €183,442

Квартира 1 спальня Гданьск, Польша € 183,671 2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²

Стильная квартира общей площадью 37 кв.м. выставлена на продажу за €183,442. Дом расположен в самом центре города, недалеко от Мотлавы.

Планировка включает гостиную с кухней и спальню. Квартира полностью готова к проживанию: оборудованная кухня (плита, холодильник, посудомоечная машина, вся посуда, столовые приборы, стол + 4 стула) с раскладным диваном и камином BIO; спальня с кроватью и шкафом; ванная комната с душевой кабиной и стиральной машиной. Кроме того, в зале есть большой гардероб. Плюс в стоимость включена кладовка.

Инвестиции связаны с частью отеля, который включает в себя ресторан, конференц-зал и оздоровительный центр с бассейном, джакузи и тренажерным залом. В этом районе есть несколько магазинов и ресторанов. Рядом находится трамвайная и автобусная остановка.