Ирина родилась в Латвии в Риге, там училась и росла. В 2008 году решила переехать в Швецию к любимому человеку, и с этого момента начались ее «переезды». За следующие 15 лет она успела сменить три страны, и не собирается останавливаться. Сейчас Ирина с семьей живет в Болгарии, однако жилье покупать не торопится — не уверена, что именно здесь будет жить дальше. В интервью Realting.com Ирина рассказала, почему ее совершенно не пугают переезды и почему жизнь на острове не так привлекательна, как кажется.

«В месяц на троих мы еле-еле укладывались в 2000 евро». Плюсы и минусы жизни на Кипре

— Я родилась в Латвии в русскоязычной семье. В Риге училась, начинала работать. Но потом я переехала в Швецию к любимому мужчине — там мы вместе прожили около года. Но однажды, когда в Швеции бушевала зима и за окном было около −30°, мы поехали в гости к другу моего мужа на Кипр. На острове в это время было тепло и солнечно, и я поняла, что не хочу возвращаться в холод. Мы сразу же стали искать жилье на Кипре , и почти сразу переехали. Арендовать дом на Кипре не проблема, поэтому мы с легкостью нашли вариант неподалеку от друга — виллу за 850 евро в месяц.

Если говорить о стоимости жизни на Кипре, то мы втроем еле-еле укладывались в 2000 евро в месяц. Это только на продукты, частную школу (300 евро в месяц) и жилье, без каких-либо дополнительных трат вроде поездок или путешествий.

Мы выбрали место для жизни на ближайшие 12 лет практически случайно. Конечно, после Швеции нам понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться.

По моим наблюдениям, киприоты очень медлительны. Они совершенно никуда не торопятся даже в вопросах бизнеса, и многим европейцам это непонятно. А если это касается обычных бытовых вопросов, то там вообще все супер-медленно. Например, если вызвать кого-то из мастеров, чтобы что-то починить по дому, то можно даже не надеяться увидеть его раньше, чем через несколько дней.

При этом киприоты довольно легко ко всему относятся — это хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, это свобода мнений, самовыражения, а с другой — даже в тех вопросах, где стоило бы поторопиться или поднапрячься, у киприотов «don’t worry be happy».

Что напрягало сильно на Кипре — туристы и жара летом, поэтому мы часто уезжали на этот период в Латвию.

Вообще жизнь на острове имеет множество преимуществ: солнце, море, хорошая погода, круглогодичные фрукты. Однако есть и свои недостатки: это все-таки остров, он сильно ограничен в территориях и в какой-то момент пропадает ощущение полной свободы и открытости границ. Я поняла, что это сильно тяготит меня, и я все чаще и чаще стала предлагать переехать в какую-то другую страну. Муж долгое время не соглашался, однако, когда нагрянула пандемия, на Кипре стали принимать довольно жесткие меры: например, было время, когда можно было выходить из дома всего один раз в день. Как это работало? Высылаешь смс на определенный номер, получаешь в ответ смс-разрешение на прогулку на определенное количество времени.

Это стало последней каплей для нашей семьи, и мы после первого локдауна уехали. К слову, мы уезжали с Кипра уже семейством: с дочкой, кошкой и собакой.

«Мы успели попасть в окно между локдаунами, и переехали в Болгарию»

— После Кипра мы решили ехать в Болгарию. Страну выбирали по нескольким критериям: низкие налоги, расположение на материке и хороший климат. Также для нас было важно, что это страна Европейского союза, потому что у нас европейские паспорта. Как и на Кипре, в Болгарии много солнца, тепло, есть море и круглогодичные фрукты. К тому же, мне нравится заниматься садоводством, и Болгария для этого идеально подходит.

Подготовка к переезду заняла около двух месяцев. Наш переезд попал на август 2020 года, и мы успели попасть в то «окно», когда после первого локдауна было все открыто.

К слову, особенности жизни на Кипре проявили себя и при переезде. Многие вещи и мебель пришлось оставить на острове, потому что перевозка в контейнере по морю стоила около 10,000 евро. В итоге мы купили трейлер (муж его немного видоизменил), который мы полностью упаковали личными вещами по принципу «что влезло — то и взяли с собой». Трейлер отправили по морю в Афины, а сами полетели на самолете. Почему в Афины? Потому что за год до пандемии мы успели купить дом на колесах, который стоял припаркованный в Афинах. Именно туда прибыли наши вещи, мы их погрузили и поехали уже все вместе в Болгарию.

Надо сказать, это было еще то приключение, потому что все было забито вещами, и ехать было, мягко говоря, некомфортно. К тому же, машина несколько раз останавливалась «отдохнуть», потому что она простояла целый год и были какие-то проблемы с батареями. Но все-таки мы доехали до Болгарии.

Первый город, где мы остановились, был Пловдив. Я не могу сказать, что мы долго выбирали город — по сути, просто ткнули пальцем в карту. Основным критерием выбора стала англоязычная школа по адекватной цене, которую мы нашли в этом городе для нашей дочери. Однако, как только мы переехали, школы закрыли на карантин и перевели всех на домашнее обучение. В итоге до той школы мы так и не дошли, зато нашли американскую школу с онлайн обучением, где сейчас и занимаемся. В итоге привязка вообще к какой-либо школе исчезла.

«Я не ожидала ничего особенного от Болгарии». Плюсы и минусы жизни в Болгарии

— Чем хороша Болгария? Первое — низкие налоги и низкие цены (по сравнению с Кипром, здесь все в два раза дешевле). Преимуществом для меня стала и природа — она ближе по «темпераменту» к нашей балтийской природе, при этом тут достаточно моря и тепла. Мне нравится, что до Греции и Турции рукой подать и можно даже на выходные съездить туда отдохнуть, при условии открытых границ, конечно.

Еще одно преимущество — вкусные местные продукты. Здесь ты точно уверен, что покупаешь свежие овощи и фрукты, которые выращены на этой земле.

Когда мы ехали в Болгарию, я не ожидала ничего особенного, но оказалось, что это очень интересная и красивая страна. Приятным бонусом стала кириллица, которую я могу свободно читать. В итоге, даже не изучая специально язык, я понимаю, что написано в объявлениях или местных газетах.

Трудностей при переезде в Болгарию оказалось не так уж и много. Все потому, что мы нашли фейсбук-группы людей, которые переехали в Болгарию, и там узнавали все нюансы, которые нам были нужны. Например, задавали все вопросы по оформлению необходимых документов на ВНЖ, при этом информация находилась очень быстро. Также в этих группах организовывались офлайн-мероприятия для экспатов, где мы познакомились со множеством людей. И в итоге адаптация была довольно быстрой — мы прожили здесь уже год, и кажется, что уже все знаем.

Из минусов именно по нашему городу я бы назвала отсутствие шопинга как такового. Здесь мало магазинов одежды и обуви, есть всего три торговых центра, но там одни и те же магазины, и мне сложно найти что-то подходящее для себя. Еще один недостаток — мало детских площадок — те, что есть, рассчитаны в основном на совсем маленьких детей.

— Переезд нам помог решить некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись на Кипре. В первую очередь, это свобода. Свобода от тех ограничений во время пандемии, которые есть в странах Балтии и на Кипре. И для нас это было очень важно.

Второе преимущество — в Болгарии больше финансовых возможностей. Это другой уровень жизни — здесь можно пировать на те же деньги, что мы тратили на Кипре.

Негативный момент — незнание языка. Не могу сказать, что это большая проблема, но языковой барьер все же есть — незнание болгарского языка сужает круг общения. Однако здесь достаточно людей, говорящих по-русски или по-английски. Пока этого достаточно, а дальше посмотрим.

Вообще это интересно, потому что у нас очень интернациональная семья, которая знает и говорит на разных языках. Я знаю русский, латышский, английский, а мой муж — швед — знает только шведский и английский. Ему, к слову, сложнее всего в Болгарии, потому что он не знает русского языка.

По менталитету болгары сильно отличаются от латышей или шведов, которые более замкнутые и осторожные. Болгары — люди солнца, они открыты, приветливы, все время улыбаются. Однако у многих из них в характере есть черты «бедности» и экономии, но это, конечно, зависит от человека и круга общения.

Немного о ценах в Болгарии

— В городе Пловдив квартиру с одной спальней (как раньше считалось, двухкомнатную) мы арендуем за 225 евро в месяц. Конечно, цены меняются в зависимости от района и размера квартиры, но даже с учетом этого, аренда жилья здесь дешевле, чем на Кипре, в Риге или, тем более, в Швеции.

Коммуналка здесь стоит совсем дешево. Зимой за дом и квартиру всего выходило около 150 евро (отопление электричеством). В сентябре за электричество мы заплатили около 20 евро, за воду — около 7 евро. Аренда гаража — 60 евро в месяц, парковочное место на территории дома — 30 евро в месяц. На жизнь в итоге в месяц мы тратим от 1,000 евро и выше (семья из трех человек). Сюда входит аренда, коммуналка и питание.

Что касается стоимости покупки, то здесь есть варианты абсолютно на любой кошелек. Можно купить «развалюху»-дом за 5,000 евро где-то в северной части страны, а можно купить виллу за 100,000 и больше — все зависит от запроса человека.

Стоимость «квадрата» жилья в Пловдиве сейчас варьируется от 500 до 900 евро. На наш взгляд, сейчас покупать жилье выгодно с учетом экономической ситуации, но мы все равно не торопимся это делать. Потому что на данном этапе своей жизни мы не уверены, что Болгария — это та страна, где мы будем жить всегда. Наша цель — это пожить в стране и определиться, устраивает ли нас все здесь. И возможно чуть позже мы будем думать о том, чтобы купить дом в Болгарии .

Сейчас мы снова переезжаем — на этот раз в деревню неподалеку от Ямбол, это в 69 километрах от Бургаса и Черного моря. Именно здесь мы нашли дом нашей мечты за приемлемую цену (в аренду, конечно). Посмотрим, понравится ли нам жизнь в деревне.

По моему опыту, переехать в другую страну очень легко. По сути, это «взял-собрался и переехал». Трудно это сделать тем людям, у которых нет европейского паспорта, — у меня паспорт Евросоюза и я могу жить практически в любой европейской стране. Поэтому для меня переезд — это классно, вдохновляюще и драйвово. Это новые продукты питания, новые люди и традиции, новые правила жизни в обществе и другое окружение. Мне нравится вот это ощущение новизны, поэтому я и не уверена, что мы останемся жить в Болгарии.

В чем-то я даже жалею, что мы не переехали еще раньше с Кипра. Уже лет через 5-6 я хотела уехать оттуда, поэтому, думаю, что 12 лет жизни на Кипре — это слишком много.