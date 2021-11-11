По результатам исследований, проведенных порталом Compare the Market, одними из лучших мест в мире для приобретения жилья для отдыха стали Кипр и Греция. Города этих государств заняли сразу 3 места в ТОП-10. И хотя на первой позиции расположилась Венеция, вторую строчку занял Пафос.

В то же время эксперты, формировавшие рейтинг, подчеркивают, что Кипр с его спокойным образом жизни больше подходит для постоянного проживания, нежели Венеция, которая является более популярной туристической локацией.

При составлении ТОПа специалистами были проанализированы места по всему миру. Первостепенное значение уделялось таким факторам, как стоимость жизни, криминогенная обстановка, погода и наличие развлечений.

Кипр и Греция часто признаются одними из лучших локаций для покупки недвижимости для отдыха. Они также славятся своей доступностью, когда речь заходит о выдаче «Золотых виз». По крайней мере так было до недавних пор, пока правительство Кипра из-за коррупции и отмывания денег не приостановило проект. Власти этой страны собираются отозвать «Золотые визы» у 45 зарубежных инвесторов и их родственников.

С другой стороны, у иностранцев, желающих получить греческую «Золотую визу», есть возможность осуществить свою цель, вложив в экономику сравнительно небольшой капитал в размере 250 000 евро. Выданный документ позволит путешествовать по странам Шенгена без наличия визы. Во многом благодаря этому элитное жилье в Греции вновь стало востребованным у покупателей.