В последние годы наблюдается бурный спрос на роскошные пентхаусы в Южной Африке со стороны иностранных покупателей. Они стали настоящим символом статуса, роскоши и удобства. Что делает эти объекты такими привлекательными для состоятельных иностранцев? 

Во-первых, элитные пентхаусы предлагают высокий уровень обслуживания, включая услуги консьержей. Во-вторых, инвесторов привлекают роскошные интерьеры. Кроме того, некоторые пентхаусы оборудованы спа-салонами и частными тренажерными залами, позволяя владельцам поддерживать активный образ жизни прямо у себя дома.

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Наиболее востребованными местами для инвестиций в роскошные пентхаусы являются:

  • Атлантическое Побережье Кейптауна и Остров Роббен. С видами на Индийский океан, эти районы привлекают иностранцев, и цены на пентхаусы здесь варьируются от 4,2 до 13,2 миллионов долларов.
  • Умхланга. Этот район с видом на океан также пользуется популярностью у иностранных инвесторов.
  • Кейптаун. Цены на пентхаусы в этом городе варьируются от 3,3 миллионов до 13 миллионов долларов.
  • Клифтон становится оазисом для тех, кто ценит роскошь и жизнь на берегу моря. Пентхаусы с видом на пляж продаются по цене до 6,3 миллионов долларов США.
  • Bantry Bay, Fresnaye и Sea Point. Цены на пентхаусы в этих районах превышают 1,5 миллиона долларов.
  • Сэндтон привлекает внимание благодаря пентхаусам Da Vinci и Michelangelo, которые являются самыми эксклюзивными объектами в этом районе. Некоторые квартиры продаются за 4 миллиона долларов. Рост спроса на пентхаусы в Сандтоне объясняется также высоким качеством англоязычных школ, что делает этот район привлекательным для семей с детьми.