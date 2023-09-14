Иностранцы скупают элитные пентхаусы в ЮАР. С чем это связано?

В последние годы наблюдается бурный спрос на роскошные пентхаусы в Южной Африке со стороны иностранных покупателей. Они стали настоящим символом статуса, роскоши и удобства. Что делает эти объекты такими привлекательными для состоятельных иностранцев?

Во-первых, элитные пентхаусы предлагают высокий уровень обслуживания, включая услуги консьержей. Во-вторых, инвесторов привлекают роскошные интерьеры. Кроме того, некоторые пентхаусы оборудованы спа-салонами и частными тренажерными залами, позволяя владельцам поддерживать активный образ жизни прямо у себя дома.

Наиболее востребованными местами для инвестиций в роскошные пентхаусы являются: