Иностранцы скупают элитные пентхаусы в ЮАР. С чем это связано?
14.09.2023 18:08
В последние годы на роскошные пентхаусы в Южной Африке со стороны иностранных покупателей. Они стали настоящим символом статуса, роскоши и удобства. Что делает эти объекты такими привлекательными для состоятельных иностранцев?
Во-первых, элитные пентхаусы предлагают высокий уровень обслуживания, включая услуги консьержей. Во-вторых, инвесторов привлекают роскошные интерьеры. Кроме того, некоторые пентхаусы оборудованы спа-салонами и частными тренажерными залами, позволяя владельцам поддерживать активный образ жизни прямо у себя дома.
Наиболее востребованными местами для инвестиций в роскошные пентхаусы являются:
- Атлантическое Побережье Кейптауна и Остров Роббен. С видами на Индийский океан, эти районы привлекают иностранцев, и цены на пентхаусы здесь варьируются от 4,2 до 13,2 миллионов долларов.
- Умхланга. Этот район с видом на океан также пользуется популярностью у иностранных инвесторов.
- Кейптаун. Цены на пентхаусы в этом городе варьируются от 3,3 миллионов до 13 миллионов долларов.
- Клифтон становится оазисом для тех, кто ценит роскошь и жизнь на берегу моря. Пентхаусы с видом на пляж продаются по цене до 6,3 миллионов долларов США.
- Bantry Bay, Fresnaye и Sea Point. Цены на пентхаусы в этих районах превышают 1,5 миллиона долларов.
- Сэндтон привлекает внимание благодаря пентхаусам Da Vinci и Michelangelo, которые являются самыми эксклюзивными объектами в этом районе. Некоторые квартиры продаются за 4 миллиона долларов. Рост спроса на пентхаусы в Сандтоне объясняется также высоким качеством англоязычных школ, что делает этот район привлекательным для семей с детьми.