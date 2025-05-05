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Жильё в Южной Африке

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Северо-Западная провинция, Южная Африка
Квартира 2 спальни
Северо-Западная провинция, Южная Африка
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Площадь - 108,26 кв. м. Состоит из гостиной, столовой, 02 спальни, 02 туалета, 3-…
$90,464
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Параметры недвижимости в Южной Африке

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