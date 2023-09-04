Успей заработать дважды! Купи квартиру на Северном Кипре и получи кэшбек 6% годовых на все время строительства до получения ключей

Рынок недвижимости Северного Кипра сейчас — один из самых быстро растущих и развивающихся. Только здесь можно получить уникальные предложения от застройщиков и купить квартиру в самых невероятных проектах на берегу моря или в горах. Но есть проекты, которые выгодно отличаются на фоне остальных — к примеру, ЖК Caesar Palm Jumeirah, где именно сейчас можно успеть получить двойную выгоду!

«Рынок недвижимости Северного Кипра похож на рынок Дубая 10 лет назад»

Северный Кипр — турецкая часть острова Кипр общей площадью 3355 кв.км. Буквально в каждой детали этой местности можно увидеть смесь турецкой культуры, греческих традиций и киприотского гордого характера. Богатое историческое наследие и архитектурные памятники древнейших времен только дополняют загадочный образ Северного Кипра.

Выгодное расположение между невысокими горами и лазурным морем сделали Северный Кипр излюбленным местом ежегодного отдыха для тысяч туристов. При этом все чаще можно услышать, что на Северный Кипр едут за настоящим английским образованием для школьников и студентов — этому поспособствовало открытие множества английских школ, обучающих по британской системе образования. Образование доступно по приятным ценам и предлагает высокое качество обучения. Добавьте сюда простоту легализации в стране и лояльную систему налогообложения — и вы получите идеальную локацию для переезда.

Рынок недвижимости Северного Кипра в 2023 году буквально бьет все рекорды по количеству спроса на новостройки среди инвесторов со всего мира. Именно здесь появляются самые интересные проекты и удовлетворяются запросы по-настоящему взыскательных покупателей. Только здесь все еще можно найти квартиру по привлекательной цене в жилых проектах премиум-класса.

— Уникальное расположение острова, приятные цены и открытость всему миру сделали Северный Кипр местом притяжения для инвесторов, туристов и экспатов со всего мира. На мой взгляд, рынок Северного Кипра сегодня похож на рынок недвижимости Дубая 10 лет назад — настолько быстро он развивается и растет, — рассказала персональный помощник по подбору недвижимости компании Afik Group Марина Аникина. — Все, кто работает сейчас на местном рынке недвижимости, участвует, по сути, в его становлении, и именно поэтому у застройщиков и агентств недвижимости есть возможность выстроить уникальные условия сотрудничества с коллегами или клиентами.

Безусловно, как и любой развивающийся рынок, рынок Северного Кипра сейчас предлагает самые приятные цены на квартиры в строящихся комплексах. При этом стоимость недвижимости в по-настоящему качественных и интересных жилых комплексах растет буквально на наших глазах.

О проекте Caesar Palm Jumeirah

Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – невероятный проект, который состоит из семи небоскребов со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Это супер современный жилой комплекс с уникальным бассейном в форме пальмы, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого здания.

Каждая часть комплекса включает в себя небоскреб на 20 этажей с апартаментами класса люкс. Обслуживание каждого дома осуществляется на высочайшем уровне — чтобы жители комплекса чувствовали настоящее расслабление и комфорт.

На территории комплекса будет работать аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, а также wellness-центр с сауной, хамамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом. Настоящим украшением комплекса станет райский сад с фонтаном.

Апартаменты ЖК Caesar Palm Jumeirah сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация включает:

Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня

Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители, 4-х сторонний смеситель для душа

Подогрев полов в ванных комнатах

Напольная керамика (2 варианта)

Ламинат в спальне (по желанию)

Противопожарный спринклер

Скоростные лифты

В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона

Панорамное остекление

Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении)

Уже сейчас ведется активное строительство ЖК Caesar Palm Jumeirah. Весь комплекс строится поэтапно, дата ввода в эксплуатацию первого дома — сентябрь 2025 год.

Сколько стоят квартиры в ЖК Caesar Palm Jumeirah?

Сейчас купить квартиру в ЖК Caesar Palm Jumeirah можно по следующим ценам:

квартира-студия общей площадью 45 кв.м. + 7 кв.м балкон — от 119,070 англ. фунт.стерл (GBP)

двухкомнатная квартира общей площадью от 54 кв.м. + 12 кв.м балкон. — от 138,075 GBP

трехкомнатная квартира общей площадью 92 кв.м. + 19 кв.м балкон — от 231,000 GBP

Как можно заработать дважды в проекте ЖК Caesar Palm Jumeirah?

Строительная компания Afik Group предлагает своим покупателям уникальные условия сотрудничества. Начать получать выгоду от покупки квартиры в ЖК Caesar Palm Jumeirah можно еще на этапе строительства комплекса. И здесь еще речь не идет о прибыли, которую получит инвестор от перепродажи этой недвижимости! Ведь велика вероятность, что, после окончания строительства, вы не захотите расставаться со своей квартирой и оставите ее в качестве летней резиденции или даже постоянного места жительства.

Для того, чтобы получить максимальную выгоду, достаточно выполнить несколько условий оплаты от застройщика:

Если вы оплачиваете первоначальный взнос 30%, то остальные 70% от стоимости квартиры вы получаете в беспроцентную рассрочку на 84 месяца.

Если оплатить первоначальный взнос 40%, то остальные 36% нужно будет оплатить до получения ключей (по системе беспроцентной рассрочки). Если же в этом случае приобрести дизайн-пакет, то 24% от стоимости квартиры будет оплачено за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года.

Если оплатить первоначальный взнос 50%, то остальные 50% нужно оплатить до получения ключей (по системе беспроцентной рассрочки). Если в этом случае приобрести дизайн-пакет, то клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей. Плюс к этому — гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.

Для покупателей застройщик предлагает бесплатный ознакомительный тур на Северный Кипр на три ночи, при условии внесения депозита (входит в стоимость квартиры при покупке).



