Airbnb, Booking и другие будут под контролем. Совет ЕС хочет создать единый реестр данных о жилье, сдающемся в краткосрочную аренду

Совет ЕС согласовал позицию по сбору и обмену данными о краткосрочной аренде жилья. Планируется создать единый реестр, через который интернет-платформы (такие как Airbnb и Booking) будут направлять все данные о недвижимости, сдающейся в краткосрочную аренду.

На данный момент информация с онлайн-платформ, работающих на рынке краткосрочной аренды жилья, не стандартизирована среди государств-членов Евросоюза. Но вскоре все может прийти к единому образцу: по задумке Совета Евросоюза государства-члены ЕС должны будут создать национальную «единую цифровую точку входа» для передачи данных между онлайн-платформами краткосрочной аренды и госорганами.

Важные тезисы:

Каждый дом, квартира или комната, предлагаемые в краткосрочную аренду, будут иметь регистрационный номер.

Онлайн-платформы должны будут проводить регулярные выборочные проверки, чтобы пресекать появление неверных заявлений хозяев или несуществующих регистрационных номеров.

Государства-члены должны будут предоставить необходимую информацию, чтобы государственные органы, онлайн-платформы, хозяева и граждане могли понять законы и требования, связанные с предоставлением услуг краткосрочной аренды жилья на их территории.

— От этого постановления выиграют все участники сегмента краткосрочной аренды жилья: хозяева получат простую процедуру регистрации, платформы — единый свод правил для информации, которую они должны предоставлять, путешественники будут лучше защищены от мошенничества, а власти смогут осуществлять регулирование на основе точных и надежных данных, — заявила Эбба Буш, министр энергетики, бизнеса и промышленности и заместитель премьер-министра Швеции.

Как отмечается в пресс-релизе Совета ЕС, согласованный Советом общий подход позволяет ему начать переговоры с Европейским парламентом после того, как последний определит свою позицию.