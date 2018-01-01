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Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 319,886
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Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 319,886
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 1045 кв.
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Расположение рядом;

  • Dubai Sports City – 05 минут
  • Jumeirah Village Circle – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.

В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 – 14
  • Jafza — 10 минут
  • Palm Jumeirah — 16 минут
  • Festival City/ IKEA — 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum — 20 минут
  • Madinat Jumeirah — 16 минут
  • Dubai Marina/ Jumeirah Beach Residence — 10 минут
  • Станция метро Al Furjan — 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда — 2 минуты
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном, детской площадкой, зоной барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • JBR - 17 минут
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