Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 319,886
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О комплексе
Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.
Окончание строительства - сентябрь 2027 года.Расположение и объекты поблизости
- Бурдж Халифа - 7 минут
- Дубай Молл - 7 минут
- Международный аэропорт Дубай - 16 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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