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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 98,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В проекте есть водный городок с аттракционами, спортивный городок, студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

План оплаты:

  • 14% - при бронировании
  • 7,5% - взнос каждый месяц
Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть аквапарк, кинотеатр под открытым небом, сад бабочек, зооферма, парк для пикников, танцевальная студия, студия йоги, теннисные корты и корты для паддл-тенниса, спортивные площадки.

Преимущества

Недвижимость в этом проекте можно приобрести как для личного проживания, так и для сдачи в аренду с получением хорошего дохода.

Расположение и объекты поблизости

Из комплекса легко попасть на 4 автомагистрали, в том числе Al Qudra Road. Время в пути до основных направлений:

  • Дубай Аутлет Молл - 15 минут
  • Инвестиционный парк Дубая - 25 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 35 минут
  • Бизнес Бей - 35 минут
  • Пальма Джумейра и Дубай Марина - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 98,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Vida Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 3132 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • фойе
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Бассейн
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Розничная и столовая
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Услуги а-ля карт
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуга по требованию
  • Столовая в здании
  • Вид на закат
  • бар

Расположение рядом;

  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Прогулка JBR – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Rosa | Villanova
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Вилланова, известный как La Rosa, Дубай.

Основные моменты;

  • Оборудовано с современными удобствами
  • Часть закрытого сообщества с доступом к дружественным для пешеходов линейным частям
  • Окруженный бассейнами, игровой и развлекательной зоной
  • Вдали от шума и суеты города
  • Двухэтажные таунхаусы с удобными планшетами
  • Жизнеспособный и привлекательный план оплаты

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1965 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • мусор
  • оформление
  • Порошковая комната
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Кулак для плавания
  • Район барбекю
  • сад
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зеленый Окружающий
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Комфортабельные апартаменты в новом комплексе с бассейном и тренажерным залом Crest Grande от Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Апартаменты в новом жилом комплексе у воды в одном из самых процветающих районов Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • тренажерный зал
  • барбекю
  • детская игровая зона
  • сауна
  • магазины
  • рестораны

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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