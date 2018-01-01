Жилой комплекс Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ

В проекте есть водный городок с аттракционами, спортивный городок, студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

План оплаты:

14% - при бронировании

7,5% - взнос каждый месяц

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть аквапарк, кинотеатр под открытым небом, сад бабочек, зооферма, парк для пикников, танцевальная студия, студия йоги, теннисные корты и корты для паддл-тенниса, спортивные площадки.

Преимущества

Недвижимость в этом проекте можно приобрести как для личного проживания, так и для сдачи в аренду с получением хорошего дохода.

Расположение и объекты поблизости

Из комплекса легко попасть на 4 автомагистрали, в том числе Al Qudra Road. Время в пути до основных направлений: