Жилой комплекс Жилой комплекс Viridis с аквапарком, бассейном, спортивными площадками, с видом на город, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 98,000
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О комплексе
В проекте есть водный городок с аттракционами, спортивный городок, студии и апартаменты с 1-3 спальнями.
План оплаты:
- 14% - при бронировании
- 7,5% - взнос каждый месяц
В комплексе также есть аквапарк, кинотеатр под открытым небом, сад бабочек, зооферма, парк для пикников, танцевальная студия, студия йоги, теннисные корты и корты для паддл-тенниса, спортивные площадки.Преимущества
Недвижимость в этом проекте можно приобрести как для личного проживания, так и для сдачи в аренду с получением хорошего дохода.Расположение и объекты поблизости
Из комплекса легко попасть на 4 автомагистрали, в том числе Al Qudra Road. Время в пути до основных направлений:
- Дубай Аутлет Молл - 15 минут
- Инвестиционный парк Дубая - 25 минут
- Международный аэропорт Аль-Мактум - 35 минут
- Бизнес Бей - 35 минут
- Пальма Джумейра и Дубай Марина - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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