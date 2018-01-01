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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Nef 05 в зеленом районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 160,914
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Nef 05 в зеленом районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает залом для мероприятий и конференц-залом, кинотеатром, фитнес-центром, парковкой, бассейном, детской площадкой.

Окончание строительства - май 2025 года.

Преимущества
  • Возможна рассрочка на 12 месяцев при первоначальном взносе 60%
  • Подходит для получения гражданства
Расположение и объекты поблизости
  • Автобусная остановка - 230 метров
  • Парк - 400 метров
  • Станция метро - 850 метров
  • Торговый центр - 2,8 км
  • Левент - 6,1 км
  • Маслак - 6 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 3 км
  • Автомагистраль Е5 - 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Nef 05 в зеленом районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 160,914
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