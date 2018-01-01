Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Nef 05 в зеленом районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция

Махмутлар центр, Турция

Если вы хотите жить в тихом и спокойном месте и в то же время наслаждаться чашечкой кофе с прекрасным видом на море, обратите внимание на это предложение, возможно это квартира вашей мечты. Мы рады представить вам эту 3-х комнатную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, общей площадью 125м², с мебелью, бытовой техникой и видом на море. Так же планировкой предусмотрено наличие просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа, ванной комнаты, гостевого санузла, прихожей и двух просторных балконов, которые, при желании, можно остеклить. Апартаменты расположены в районе Махмутлар, на 10 этаже 12 этажного жилого блока, на закрытой ухоженной территории с комфортной инфраструктурой. В резиденции есть большой плавательный бассейн, красивый ухоженный сад и автомобильная парковка. С балконов открывается приятный вид на территорию комплекса и Средиземное море. В шаговой доступности сетевые магазины, рыбные и овощные лавки, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта с хорошей транспортной развязкой, и всего в 1500 метрах от моря. Инфраструктура комплекса:Открытый плавательный бассейнДетский бассейнУхоженная закрытая территорияПарковкаЗона барбекю