Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Nef 05 в зеленом районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 160,914
1 / 10
О комплексе
Резиденция располагает залом для мероприятий и конференц-залом, кинотеатром, фитнес-центром, парковкой, бассейном, детской площадкой.
Окончание строительства - май 2025 года.Преимущества
- Возможна рассрочка на 12 месяцев при первоначальном взносе 60%
- Подходит для получения гражданства
- Автобусная остановка - 230 метров
- Парк - 400 метров
- Станция метро - 850 метров
- Торговый центр - 2,8 км
- Левент - 6,1 км
- Маслак - 6 км
- Автомагистраль ТЕМ - 3 км
- Автомагистраль Е5 - 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы