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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,456,700
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект в районе Аджаркент, Бейкоз, известном в качестве самого озеленённого района Стамбула. Уникальное расположение - между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Султана Селима Явуза. Между Мраморным и Чёрным морями.

В проекте 2 высоких здания с жилыми единицами различных планировок: апартаменты с 1-4 спальнями и пентхаусы. Три этажа занимают удобства и объекты инфраструктуры для жильцов.

В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 1-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, терраса.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть кафе, рестораны, кинозал, помещения для проведения вечеринок, мероприятий и деловых встреч, зоопарк, гостиничный сервис: техническая поддержка, химчистка, чистка обуви, уборка.

На парковке есть услуги автомойки и парковочные места с зарядными станциями для электромобилей.

Расположение и объекты поблизости

Недалеко от комплекса расположены магазины рестораны, кафе, больница, музей Oasis Art Project, парикмахерская, офисы.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,456,700
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