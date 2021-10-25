Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
|Аэропорт
|9 000 м
|Детский сад
|450 м
|Магазин
|50 м
|Море
|1 500 м
|Торговый центр
|850 м
|Школа
|200 м