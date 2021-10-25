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Modern

Денпасар, Индонезия
от
€245,181
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 112.0
Цена за м², EUR 2 189
Цена квартиры, EUR 245 181
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 9 000 м
Детский сад 450 м
Магазин 50 м
Море 1 500 м
Торговый центр 850 м
Школа 200 м

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Modern
Денпасар, Индонезия
от
€245,181
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в новом комплексе на берегу океана. ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.). Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу. Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
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