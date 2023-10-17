Новая недвижимость в Беларуси: виды жилья, преимущества покупки, цены

Беларусь — уникальное государство в Восточной Европе с великолепной природой и богатыми традициями. Страна также славится обилием достопримечательностей и развитой промышленностью. В последние годы здесь возведено много новостроек по европейским стандартам, которые уже пользуются высоким спросом у покупателей.

Что представляет собой новое жилье в Беларуси?

Местные новостройки — это многоквартирные жилые комплексы, возведенные из кирпича, монолита или бетона. Их можно встретить не только в черте городов, но и в пригородах. От старого жилья новостройки в Беларуси, представленные на платформе Realting.com, отличаются увеличенной жилплощадью, более широкими подъездами и наличием умных технологий. Позаботились застройщики и о социальной инфраструктуре, разместив на территории комплексов магазины, кафе, парикмахерские и другие объекты обслуживания — зачастую они находятся на первых этажах домов.

Помимо жилых комплексов, в Беларуси планомерно возводятся коттеджные поселки. Это идеальный вариант для тех, кто желает жить в своем доме с земельном участком подальше от суеты мегаполисов. Коттеджи зачастую продаются со всеми коммуникациями, а сами поселки находятся в 10-30 минутах езды от крупных населенных пунктов.

Почему стоит приобрести недвижимость?

Рассмотреть покупку жилья в новостройках в Беларуси можно по целому ряду причин:

невысокие цены на товары и услуги в сравнении с соседними государствами;

чистая экология — 65% страны занимают лесные массивы;

приветливое и гостеприимное население;

большое количество образовательных учреждений.

Новостройки в Беларуси: лучшие города для покупки

Наиболее выгодный вариант для инвестиций с целью получения прибыли: столица страны — Минск. Новое жилье здесь всегда востребовано со стороны покупателей и арендаторов. Особенно ликвидной считается недвижимость, расположенная в центральных частях Минска.

Кроме столицы, стоит обратить внимание на областные города: Гродно, Брест, Гомель, Витебск и Могилев. В этих городах всегда выставлено на продажу большое количество объектов. По качеству строительства — это одни из лучших квартир в новостройках в Беларуси. Однако они больше подходят для личного проживания, чем для получения прибыли. Это связано с невысоким уровнем зарплат местного населения и слабо развитым туризмом.

Что касается стоимости кв. метров, то купить квартиры в новостройках в Беларуси по низкой цене можно во всех городах, кроме столицы. В регионах продавцы на платформе Realting.com просят от 500 до 1000 евро за «квадрат». В Минске расценки зачастую в 2 и более раз выше.