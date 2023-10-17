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Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
€32,000
Площадь 29–61 м²
5 объектов 5
Агентство: ООО «Бир Бай»
Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь застройки — 340 га жилых зданий — 2 200 000 м2 общественных помещений — 1 400 000 м2. В Minsk World реализуется передовая градостроительная концепция «15-минутный город», предусматривающая нахождение в шаговой доступности всех объектов, необходимых для жизни детей и взрослых, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Вместе с домами, именованными в честь прославленных мировых столиц, в кварталах, которые носят названия континентов и материков, работают и/или запроектированы: кофейни и небольшие рестораны частные медицинские кабинеты и современные поликлиники детские сады и школы фитнес-центры и студии йоги безопасные и яркие детские городки с мягким покрытием игровой площадки территории воркаута, стадионы для командной игры и теннисные корты новый городской парк площадью около 40 га с территориями отдыха и развлечений для детей и взрослых. Новостройки Minsk World Команда белорусских и зарубежных градостроителей работает над воплощением в домах многофункционального комплекса лучших тенденций современной мировой архитектуры. Minsk World — это 21 жилой квартал, в каждом из которых расположено от 10 до 12 красивых монолитно-каркасных зданий. В домах комплекса проектируются как небольшие студии, так и просторные пентхаусы, а также престижные апартаменты с собственными террасами и отдельным входом. В новостройках Minsk World вас ждут: просторные и художественно оформленные дизайнерские лобби с рецепцией и консьержем, туалетной комнатой с пеленальным столиком и мойкой для лап, местами для отдыха гостей с небольшим букшерингом панорамные лифты, из окна которых открывается красивая картина комплекса апартаменты свободной планировки, где можно реализовать любой дизайн-проект апартаменты с готовой отделкой для мгновенного вселения или эффективного использования в прибыльном арендном бизнесе остеклённые лоджии, французские балконы, панорамные окна, через которые круглый год поступает много света коммерческие помещения с отдельным входом и вентиляцией, где можно реализовать любой стартап или развить уже существующий бизнес-проект Прилегающая территория Здесь нет транзитного движения транспортных средств. Это место отдыха для взрослых и детей с площадками для занятий спортом и детских игр, теннисными кортами и стадионами для баскетбола. На территории каждого квартала работает, строится или запроектирована школа либо детский сад. Комфорт автолюбителей Парковочные места расположены с внешней стороны кварталов. Обеспечен прямой выезд на одну из новых магистралей Минска. В любую точку города на автомобиле можно доехать за 15 минут. Для наилучшей защищённости транспортного средства уже работают и строятся паркинги с видеонаблюдением, круглосуточной охраной, автоматизированным доступом владельцу в режиме 24/7. Некоторые из них интегрированы с торговым центром (дополнительный комфорт для автолюбителей). Транспортная доступность По периметру кварталов находятся остановки общественного транспорта. Маршрутная карта позволяет быстро добраться в удалённые районы Минска даже в часы пик. На территории многофункционального комплекса работает станция метро «Ковальская Слобода». Открытие станции метро «Аэродромная», где идёт отделка керамогранитом, ожидается летом 2023г. Лучшее место для четвероногих друзей и владельцев На территории многофункционального комплекса предусмотрены места выгула и базовой дрессуры для четвероногих друзей, где можно провести время с собакой, улучшив её физическую форму и подарив заряд бодрости. Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall Для реализации бизнес-проектов и построения успешной деловой карьеры в Minsk World возводится Международный финансовый центр. Рядом с ним появится один из самых больших (≈ 138 000 м2) в нашей стране торгово-развлекательных центров Avia Mall, где вы найдёте рекордное количество брендов (≈ 500 магазинов и бутиков), будет большой гипермаркет. На огромном (≈ 9000 м2) фуд-корте вас порадует широчайшая палитра блюд белорусской и зарубежной кухни. Появление этих объектов на карте многофункционального комплекса позволит соотносить комплекс с лучшими деловыми кварталами других стран и вызовет рост м2 в новостройках. Minsk World – инвестиция в успех.
Жилой квартал «Лазурит»
Жилой квартал «Лазурит»
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Площадь 51–270 м²
16 объектов 16
«Лазурит» - элитные квартиры в Минске от государственного застройщика.  Жилой комплекс в престижном районе.  «Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщика со своей гараж-стоянкой, которая располагается под землей. Территория будущего жилого комплекса новостройки, в долевом строительстве которой вы можете поучаствовать уже сейчас, будет закрытой от посторонних, оборудованной продуманной системой парковки и въезда. Кроме того, здесь же будет располагаться развитая инфраструктура, предназначенная только для нужд жильцов: детские игровые площадки; спортплощадки; зоны, обеспечивающие хозяйственные потребности; зеленые зоны и газоны; места, предназначенные для отдыха с комфортом. Что будет на территории элитных минских квартир? Вся внешняя территория будет украшена малыми архитектурными формами. Будет обеспечена безопасность жильцов элитных квартир: игровые зоны для детей и спортивные площадки будут оборудованы металлическими ограждениями. Здание новостройки в Минске, где вы можете купить элитную квартиру, является монолитным каркасом с наружными ограждающими стенами. Основным материалом для его возведения послужили поризованные керамические блоки, внешне  жилой комплекс будет утеплен вентфасадами. Под землей, ниже нулевой отметки, будут построены два этажа, на которых разместятся технические, служебные и подсобные помещения. Там же будет находиться двухэтажный паркинг. В здании также планируются торгово-офисные помещения коммерческой недвижимости: магазины, офисы. Жилые этажи VIP комплекса «Лазурит» расположены на отметке +6,900. В высоту первые три достигают по 3,45м(высота потолка-3,10м), все остальные – по 3,15м(высота потолка-2,85м). Предусмотрено строительство теплого чердака для обеспечения технических нужд, а также технического этажа, который будет расположен в промежутке между встроенными и жилыми помещениями. Приглашаем поучаствовать в долевом строительстве квартир прямо сейчас!   Элитный жилой комплекс «Лазурит» в Минске, в долевом строительстве которого вы можете поучаствовать, является жильем повышенной комфортности, имеющим класс «Престиж». Квартиры в нем спланированы, учитывая принципы функционального зонирования. Данная оптимизация предусматривает, что при необходимости, приобретя квартиру в Минске у государственного застройщика, Вы сможете объединить кухню и жилую комнату, получая просторное единое пространство. В некоторых квартирах (в зависимости от площади жилого пространства) возможно еще и обустройство санузлов специально для гостей.   Удобство и комфортные условия жизни в VIP квартирах Вход со двора в жилую часть комплекса осуществляется с высоты первого этажа по низким крыльцам, на которых предусмотрено строительство пандусов для удобства передвижения маломобильных групп населения. Нужды каждой секции обслуживают два лифта по 630 и 1000 кг грузоподъемностью.  Коридоры, холлы лифтов, лестницы, тамбуры и другие общие территории элитных квартир в ЖК «Лазурит» будут отделаны высококачественными и долговечными материалами. Стены и потолки будут окрашены защитно-декоративным полимерным составом; полы вымощены керамической плиткой. Жилые помещения, которые Вы можете купить в Минске без посредников, предоставлены к продаже без отделки, также внутри квартир не будут установлены двери. Снаружи комплекс оборудован вентилируемой системой утепления фасадов и облицован керамогранитом. Стены лоджий снаружи будут отделаны легкой штукатурной системой и остеклены алюминием. Сами же окна и балконные двери – из профиля ПВХ, кроме того, предусмотрена установка витражей из алюминиевого профиля. Внутреннее пространство элитного жилого комплекса «Лазурит» Двери, ведущие в жилые помещения – из алюминия, с двухкамерным стеклопакетом и витражными конструкциями. ведущие в квартиры – металлические, с противовзломным механизмом. Пространство подземного гаража предусматривает не только хранение личных автомобилей жильцов, но и велосипедов. Здесь же располагаются  помещения для охранников и обслуживающего персонала, система препятствия несанкционированному въезду и выезду, осуществляющая автоматизированный контроль и организацию доступа автотранспорта. Организация движения автомобилей будет осуществляться с максимальным комфортом и обеспечением безопасности жильцов с помощью: дорожных знаков и разметки, панорамных зеркал, установки колесоотбойных устройств. Сетевая система видеонаблюдения обеспечит визуальный контроль проникновения в подземные гараж-стоянки, автостоянки, входы в жилые помещения. Видеонаблюдение будет также осуществляться снаружи и внутри зданий с помощью видеокамер, а также уличных камер, расположенных вне помещений. Все средства видеонаблюдения высочайшего класса, поэтому, приобретая элитную квартиру в новостройке в Минске, Вы можете быть уверены в сохранности Вашего автомобиля. Также для удобства жильцов предусмотрено, что один лифт из секций жилого комплекса будет опускаться на этажи гараж-стоянки.
Многоквартирный жилой дом Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
Многоквартирный жилой дом Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Многоквартирная малоэтажная застройка по 4-пер. Кольцова в г. Минске. Живописный и благоустроенный пляж Цнянского водохранилища расположен всего в 500 метрах от застройки. Комфортная жизнь рядом с природой! Малоэтажная застройка, состоит из трёх жилых домов Дом 1: 16 квартир Дом 2: 20 квартир Дом 3: 24 квартиры Жилые дома запроектированы двух-, и трехэтажными. Каждая секция жилого дома оборудована лифтом. Конструкция жилых домов - бескаркасная, с поперечным расположением несущих стен из керамических блоков. Квартиры: 3-ком.– от 90,64 до 106,76 кв.м.; 4- ком. – от 121,2 до 121,66 кв.м. Инфраструктура: в шаговой доступности от жилого комплекса, находится современный спортивный комплекс с открытым и закрытым теннисными кортами, спортивным залом и сауной с бассейном, школы, детские сады, поликлиника, магазины. Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и ИП: Дом 1 — 3 718,10 бел. рублей; Дом 2 — 3 572,68 бел. рублей; Дом 3 — 3 253,54 бел. рублей. Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска, организациях г. Минска, без выдачи направлений администраций районов г. Минска: Дом 1 — 3 325,61 бел. рублей; Дом 2 — 3 190,47 бел. рублей; Дом 3 — 2 902,48 бел. рублей. Порядок внесения денежных средств. Для внесения денежных средств предусмотрена рассрочка платежа до июля 2023 года (включительно). Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 10 (десяти) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется физическими и юридическими лицами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявления о заключении договоров принимаются (регистрируются) по адресу г. Минск, пр. Независимости, 46, каб.1. Жить в экологически чистом районе города Минска, отдыхать после рабочего дня возле водоёма или проводить выходные с семьёй на свежем воздухе — мечта многих городских жителей! В жилом комплексе, расположенном в живописном престижном районе вблизи  Цнянского водохранилища, это станет реальностью!
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Туристический комплекс Туристический комплекс "Волосо"
Туристический комплекс Туристический комплекс "Волосо"
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: База "Волосо"
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь). Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водного зеркала составляет 4,21 км2, а максимальная глубина – 29,3 м. Воды озера чистые и прозрачные во все время года. Также озеро известно, как место обитания реликтовых ракообразных, которые сохранились в этом водоеме после завершения последнего ледникового периода. Здесь также встречаются некоторые редкие виды рыбы, включая угря и сига. Озеро Волосо со всех сторон окружено лесом, что придает ему живописный вид. Это редкое предложение для инвесторов в туристическую отрасль! Туристический комплекс включает: 5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв банный комплекс площадью 160м/кв ресторан 300м/кв пункт охраны 15 м/кв земельный участок площадью 1га Строения туристического комплекса в настоящее время находятся в разной степени готовности: ресторан готов на 25%, баня на 50% и коттеджи готовы на 70%. Перспективы местоположения туристического комплекса: Комплекс «Волосо» находится в нескольких десятках метров от береговой линии озера. В соседстве - только прекрасные луга, поля и лес. До дороги в Браслав - около километра. Комплекс имеет очень выгодное расположение, так как будет включен в популярную туристическую зону с большим потенциалом в границах трех стран – Литвы, Латвии и Беларуси. Развитие туристической инфраструктуры Беларуси способствует росту интереса туристов к Браславскому региону в первую очередь за счет здравниц, спектра новых агроусадеб для частного отдыха и известного музыкального фестиваля Viva Braslav. В перспективе ведется работа о создании европейских программ развития туристической отрасли Литвы, Латвии и Беларуси в данной территории. Комплекс «Волосо» прекрасно подойдет для ведения и дальнейшего развития туристического бизнеса в этом популярном регионе. Дополнительно: Собственником разработан концепт строительства грязелечебницы, разработаны визуалы дизайна экстерьера и интерьера. Вокруг территории комплекса находятся земли дружественного крестьянско-фермерского хозяйства на площади в 56га. Владельцы хозяйства поддерживают перспективы развития туристической направленности территории и готовы присоединиться к проекту.   Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM Мы рады будем ответить на все ваши вопросы по условиям продажи и желаемой стоимости сделки.  
Жилой комплекс «Променад»
Жилой комплекс «Променад»
Минск, Беларусь
от
€67,637
Площадь 39–109 м²
330 объектов 330
ЖК «Променад» - там, где хочется жить! Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимально короткие сроки! Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл. При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем 30 долл. за 1 квадратный метр). Также у покупателей есть возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика. Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости. При покупке квартиры в рассрочку: На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2. До октября 2024г. — увеличение стоимости на 20 долл. за 1 м2. Преимущества: Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами (водохранилище Дрозды, Минское море). Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья. Развитая транспортная инфраструктура. 15 минут до центра города. Низкая плотность застройки. В комплексе продаются только готовые квартиры с современными планировками. Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем. Грамотно расположенные места для парковки. Большое количество спортивных и детских игровых площадок, а также зеленых зон. Квартиры с французскими окнами с широкими подоконниками, остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями, а также комбинированными перегородки между комнатами. Просторные лифты производителя Orona. Наличие технического этажа.
Коттеджный поселок LipkiVillage
Коттеджный поселок LipkiVillage
Плисский сельский Совет, Беларусь
от
€94,746
Площадь 105–200 м²
23 объекта 23
Сдача в: 2023
Ввод в эксплуатацию объектов строительства будет происходить очередями, чтобы избежать нескончаемую стройку. Реализация проекта будет разделена на 4 этапа. На данный момент реализуется строительство 1 очереди в рамках 1-ой улицы в кол-ве 18 домов. Срок реализации всего проекта займет период с 2021 по 2023 год. Предусмотрены все условия для комфортной жизни Больницы, супермаркеты, школы, спортивные секции находятся рядом, в 5 минутах езды от поселка. Клубный поселок обладает аттрибутами современного жилья, при этом обеспечивает уединенность и комфорт. Газ, вода, канализация подведены к каждому дому и объеденены общей системой. Архитектурное и стилистическое разнообразие поселка соответсвует современному пониманию загородного дома. Кирпич, облицовочная плитка, дерево, металл, штукатурка. Общий принцип зонирования забором высотой 1.6 метра. Территория леса, примыкающая к поселку будет облагорожена и комфортно обустроена. Поселок имеет 2 подъездные дороги, в периметре поселка дороги и тротуары вымощены плиткой. На территории застройки будет расположен магазин в шаговой доступности со всем необходимым ассортиментом. Cовременная мультифункциональная площадка для любителей спорта и здорового образа жизни. Свременная детская игровая зона, которая будет по душе вашим детям. Рядом будет расположен общественный сквер для отдыха и встречи с друзьями. Доступный ценовой диапазон, дом с участком обойдется по цене квартиры в Минске.
Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
€110,181
Площадь 68–144 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: Strateg Group
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска.  Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2.  Большие панорамные окна по всему периметру. Окна во весь Минск. От 2 до 5 санузлов в каждой из квартир. Индивидуальный выход из лифта к вашей квартире. Внутрипольные конвекторы отопления (не закрывают вид из окна) Современные высокоскоростные лифты. Подземный паркинг с местами увеличенной площади и кладовыми помещениями. Автомобильные машиноместа с возможностью установки электрозарядки (сделана вся необходимая подготовка и мощность ТП имеет необходимый запас) Лифты опускаются на оба уровня подземного паркинга. Внутренний двор без автомобилей. Проект занял первое место на фестивале Белорусского союза архитекторов в номинации "Жилые многоэтажные дома" Консьерж-сервис. Звукоизоляция (минеральная вата плотностью 110кг/м). Видеодомофон в каждой квартире. Видеонаблюдение мест общего пользования всего Жилого комплекса. Просторное современное лобби. Свободная планировка квартиры. Архитектурная подсветка жилого комплекса в вечернее и ночное время. В квартирах предусмотрены места для гардеробных комнат, кладовых, встроенных шкафов. Наш монолитно-каркасный жилой комплекс строится из наиболее прочных по качеству марок бетона категории С30/37 и С25/30. По результатам испытаний, проведенных аккредитованной независимой лабораторией БНТУ, конструкции превышают по прочности и эти показатели. Сплошное фасадное остекление с использованием двухкамерных трёхслойных стеклопакетов обеспечивает наилучшую звуко- и теплоизоляцию, а также максимально возможную освещенность помещений, препятствует проникновению УФ-лучей, что позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях (дополним пункт про прочность позже). Улучшенная шумоизоляция достигнута использованием трёхслойных перегородок между квартирами. Перегородки состоят из 120 мм кирпича, 100 мм керамзитобетона и 40 мм минераловатных плит. Дополнительная звукоизоляцией перекрытий между этажами обеспечена устройством звукоизолирующего слоя из минераловатных плит 40 мм между плитой перекрытия и стяжкой пола, что на сегодняшний день является лучшим решением, применяемым в домостроении. Квартиры обеспечены индивидуальным лифтовым холлом с контролем доступа, который обеспечивает дополнительную безопасность, комфорт и приватность. Наш жилой комплекс обеспечен высокоскоростными бесшумными лифтами: пассажирским и грузовым. Доступ в жилые помещения осуществляется с уровня лобби и паркинга.  Лифты изготовлены под заказ для ЖК Маэстро с учетом повышенных потребительских качеств (эксклюзивная отделка кабин лифтов). Высота потолков в каждой квартире от 3 до 3,5 м., что в перспективе позволяет применить самые смелые дизайнерские решения, в том числе и выделение нескольких уровней зонирования и антресолей в квартирах. В квартирах с 17 по 20 этаж возможно оборудование приточно-вытяжной вентиляции. Наружные стены квартир представляют собой сплошное панорамное остекление, обеспечивают наилучшую инсоляцию и открывают прекрасный вид на центр Минска.   Отопление в квартирах осуществляется с помощью встроенных внутрипольных конвекторов, что позволяет реализовать любые задумки интерьерного дизайна и не отвлекать внимание на ненужные детали. Все квартиры имеют свободную планировку, что в совокупности с большой высотой потолков даёт возможность создать индивидуальный дизайн помещений, не ограничиваясь одним уровнем. ЖК «Маэстро» обладает подземным двухуровневым паркингом, в котором находятся машиноместа с кладовыми помещениями и в том числе машиноместа увеличенной площади для автомобилей премиум класса, а также мотоместа.  Кроме этого, присутствуют машиноместа с возможностью устройства электрической зарядной станции. На крыше паркинга расположена закрытая придомовая территория, оборудованная детской площадкой и зоной отдыха, свободная от доступа автомобилей. Вход в ЖК Маэстро осуществляется через объёмную входную группу с лобби, в котором находится рецепция, зона отдыха, группа сан.узлов, а также помещение для мойки лап домашних питомцев. Башни жилого комплекса соединены между собой двухуровневым стилобатом, в котором предусмотрены помещения для всех необходимых сервисов, обеспечивающих комфортное времяпрепровождение и проживание. Например, СПА-салон, банк, кафе, химчистка. Неоспоримый плюс ЖК Маэстро – его расположение в самом центре города и шаговая доступность ко всем транспортным инфраструктурам, лучшим местам досуга и парковой зоне. Еврейский мемориальный сквер, Сквер Адама Мицкевича, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство юстиций, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, филиалы Белорусского государственного университета, Белорусский государственный педагогический университет, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, железнодорожный вокзал, Музыкальный театр, Театр им. М. Горького, Костел святого Симеона и святой Елены, самые известные развлекательные заведения на улицах Зыбицкая, Комсомольская, Немига – всё «под рукой». Благодаря своему уникальному фасаду наш жилой комплекс стал победителем конкурса Белорусского союза архитекторов в номинации «Жилые многоэтажные дома свыше 3 этажей». Фасад ЖК Маэстро не имеет аналогов в Беларуси, ведь помимо высококлассных и износостойких материалов мы добавили нотку творчества. И совсем скоро ночную жизнь города украсят огни необычного 20-тиэтажного здания. Правильная эксплуатация здания – залог преумножения вложенных вами средств в покупку жилья. Мы доверяем только профессиональной эксплуатационной компании, которая всегда в самые кратчайшие сроки квалифицированно устранит любые технические неполадки. Вся инфраструктура после сдачи объекта остается в управлении профессиональной службы эксплуатации ООО «Эксплуатационная компания», что гарантирует быструю и качественную реакцию наших технических служб. Покупателям квартир в нашем доме важен не только повышенный комфорт, но и статус, что предполагает наличие наиболее благополучного соседства, а также создания клуба жильцов ЖК Маэстро.
Коттедж
Коттедж
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Разработаем практичное планировочное решение, архитектурно-строительный проект, расположение на участке. Рассчитаем стоимость строительства с учетом Вашего бюджета. На примере наших объектов подберем оптимальные решения по стоимости, без ущерба качеству и практичности.
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
от
€57,322
Площадь 39–1 431 м²
18 объектов 18
Сдача в: 2022
Застройщик: ИНФОРЕАЛТ
МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска. Исключительное расположение: в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки. В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с чудесными маршрутами для прогулок и оборудованными пляжами. А если по духу ближе прогулки по набережной реки – Свислочь рядом. Практически в центре культурной жизни столицы: в пешей доступности Большой театр Беларуси, театр белорусской драматургии, Театр-студия Киноактера… Современные торговые центры, кафе, рестораны – на расстоянии вытянутой руки. Современная архитектура, панорамные лифты, дворы без машин. Конструктивная схема - монолитный каркас с заполнением газосиликатными блоками. Наружная отделка – вентилируемый фасад. Квартиры свободной планировки, каждая продумана и уникальна. На двух верхних этажах - 14 и 15-м - квартиры с террасами. Бесшумные лифты импортного производства из подземного паркинга поднимаются прямо на этажи: пассажирские лифты - скоростные. грузо-пассажирские лифты - с обзорным окном с видами на город. Высота потолка в квартирах со 2 по 12 этажи – 2,8 метра, с 13 по 15 – 3 метра. В квартирах предусмотрены: гардеробные, кладовые, места для встроенных шкафов; климат-контроль. Предусмотрена возможность: установки тёплого пола; видеонаблюдения; сигнализации; поквартирной системы мониторинга и съёмки показаний счётчиков путём интернет-доступа с компьютера или мобильного телефона; возможности контроля парковочных мест и входных дверей в квартиру и помещение. Запроектированы поквартирные приточно-вытяжные вентиляционные установки с утилизацией тепла, комплектом автоматики и пультом управления. Установки малошумные, с ночным режимом, оснащены высокоэффективным рекуператором с возможностями оснащения фильтрами и дополнительными опциями: контроль температуры каждой комнаты; установка различных гипоаллергенных фильтров. МК Фарфоровый - это комфортная коммерческая среда, ориентированная на развитие. Вместе с жилыми домами внутри комплекса расположены бизнес-центры, СПА-центр, встроенные административно-торговые помещения, расположенные на первых этажах строящихся домов. Нежилые помещения на первых этажах также активно продаются. Для удобства будущих жильцов к дому 3Б пристроен детский садик на 70 мест. Успей купить квартиру в центре Минска по выгодной цене! Веди и развивай свой бизнес в Фарфоровом!
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
€32,111
Площадь 59–99 м²
43 объекта 43
Сдача в: 2023
Застройщик: ОАО БелАТЭП
Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедрения всего положительного опыта, накопленного отраслью, чтобы создать комфортное, качественное и вместе с тем доступное жильё. Чрезвычайно выгодная локация добавляет еще большую ценность этим усилиям и делает предложение уникальным на рынке недвижимости столицы, ведь вся необходимая инфраструктура уже существует и находится в шаговой доступности.
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Минск, Беларусь
от
€99,939
Сдача в: 2022
Застройщик: Си-трейдинг
Жилой комплекс Gastello Minsk Residence – многоэтажное здание с комфортабельными квартирами от застройщика «СИ-Трейдинг». Новый жилой комплекс представляет собой четырехсекционный дом высотой десять этажей, спроектированный с учетом всех современных стандартов строительства. Здание строится с использованием технологий, которые позволяют обеспечить достаточно высокий уровень комфорта при небольшой стоимости квадратного метра жилья. Новостройка будет обладать хорошей прочностью, благодаря применению монолитно-каркасной технологии. Проектом предусмотрено утепление фасада новостройки, что гарантирует высокие показатели энергоэффективности. Каждая секция будет оснащена бесшумными лифтами, на входе в подъезд устанавливается домофон. Новостройка оснащается необходимыми инженерными системами. Адрес: г. Минск, ул. Гастелло Класс жилья: Комфорт Количество квартир: 186 Количество этажей: 10 Количество парковочных мест: 170 (подземный паркинг)
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Адриатик
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Адриатик
Минск, Беларусь
от
€32,000
Сдача в: 2027
Агентство: ООО «Бир Бай»
Дом «Адриатик» — для бизнеса и проживания! 15-этажный дом с инвестиционными апартаментами для комфорта жителей и владельцев бизнеса будет построен с 2-этажным подземным паркингом. На 1 этаже предусмотрено 31 встроенное помещение с высотой потолков 3,3 м для успешной коммерческой деятельности. Владельцы бизнеса в Minsk World неоднократно сообщали о высокой доходности! Коммерческие помещения в доме «Адриатик» запроектированы с отдельными входами с улицы и дворовой территории, санитарными комнатами и кладовыми уборочного инвентаря в каждом помещении. 6 помещений коммерческого назначения запроектированы и на -1 (полуподземном) этаже. На подземном и полуподземном этажах будут кладовые для жильцов дома. На -1 и -2 этажи паркинга проектом предусмотрен доступ со всех верхний этажей. 8 лифтов расположены в доме «Адриатик» рассредоточено, группами по 2. В доме «Адриатик» будут 4 входных группы. Все они сквозные: один выход будет вести на безопасную прилегающую территорию, а второй — на улицу. Предусмотрены пандусы для мам с колясками и лиц с ограниченными возможностями.  Новая локация многофункционального комплекса Minsk World запроектирована, как комплекс из шести 15-этажных зданий. Прилегающая территория будет полностью безопасной, транзитное движение автомобилей не предусмотрено. В центре квартала запроектирован широкий пешеходный бульвар, местами для отдыха, декоративными элементами благоустройства (фонтанами).
Коттедж Типовой дом.
Коттедж Типовой дом.
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Реализуем любые Ваши идеи Наш огромный опыт проектирования позволяет нам с уверенностью сказать, что мы с легкостью справимся с любыми вашими пожеланиями. Среди наших проектов есть как роскошные коттеджи более 600 кв.м. , так и небольшие уютные дома меньше 100 кв.м. Каждая наша постройка - это работа выполненная профессионалами "как для себя". Мы с огромной радостью готовы реализовать любой ваш замысел.
Коттедж
Коттедж
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Разработаем практичное планировочное решение, архитектурно-строительный проект, расположение на участке. Рассчитаем стоимость строительства с учетом Вашего бюджета. На примере наших объектов подберем оптимальные решения по стоимости, без ущерба качеству и практичности.
Жилой комплекс Новая Боровая
Жилой комплекс Новая Боровая
Копище, Беларусь
от
€35,081
Площадь 81 м²
1 объект 1
Застройщик: А-100 Девелопмент
Представьте место, в котором все продумано до мелочей, город-сообщество с особой атмосферой, где люди доверяют друг другу. Всё это — Новая Боровая. Несмотря на то, что каждый квартал отличается от других собственной инфраструктурой, планировкой и настроением, все они формируют единую европейскую городскую среду. Район располагается на участке площадью более 100 гектаров, рядом с главным проспектом Минска. Проект одержал победу в премии «Home Awards: Лучшее для жизни в сфере ремонта, строительства, архитектуры и дизайна Беларуси» в номинации «Лучший жилой район».  Новая Боровая — это место, в котором идеи и технологии создают комфортную среду для жизни, работы и учебы. Строительство ведется по необычной для Беларуси концепции SMART+SOCIAL, которая предполагает под собой создание максимально развитой социальной инфраструктуры. Каждая деталь в Новой Боровой создана с любовью к её жителям, поэтому первое, что замечают гости района, — внимание к мелочам. Одновременно с жильем развивается и инфраструктура: уже построены три детских сада, современная школа, спортивный комплекс с бассейнами, торговый центр. Небольшие магазины работают и на первых этажах домов. Особое внимание и все условия создаются и для домашних питомцев Новой Боровой. 
Коттедж Типовой дом.
Коттедж Типовой дом.
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: Беликов Монолит
Небольшой, но уютный и эргономичный дом, площадью 80 квадратных метров, отлично подойдет для круглогодичного проживания. Проект дома выполнен в классическом стиле, который, как дорогое вино, будет актуален всегда. Архитектура коттеджа спокойная и сдержанная, а в отделке используются светлые тона, которые обеспечивают атмосферу гармонии и уюта. Планировка дома отличается комфортом и функциональностью. В этом проекте мы объединили кухню со столовой, что позволит визуально расширить пространство и сделать помещение более стильным и практичным. Одноэтажность постройки позволяет создать безбарьерную среду, где каждый член семьи сможет чувствовать себя комфортно и безопасно. Также проект предполагает наличие просторной террасы перед коттеджем, которая станет местом душевных встреч и приятных разговоров. Этот дом станет отличным решением для молодой пары или небольшой семьи, а также магнитом для гостей, которым захочется возвращаться к вам снова и снова!
Многоквартирный жилой дом MinskWorld Дом Хельсинки
Многоквартирный жилой дом MinskWorld Дом Хельсинки
Минск, Беларусь
от
€48,910
Агентство: ООО «Бир Бай»
В полностью готовом для переезда и заселения престижном доме «Хельсинки» начались продажи.  Лучшее время стать собственником элитной недвижимости в многофункциональном комплексе MinskWorld. В 25-этажной новостройке можно выбрать жильё площадью от 27 до 74 квадратных метров. От уютных студий до вместительных 4-комнатных апартаментов! Высота потолков со 2 по 24 этажи — 2,72 м. На верхнем, 25 этаже, этот – 3 метра. Наверх из дизайнерского лобби можно добраться на трёх лифтах, один из которых – панорамный. В лобби рабочее место консьержа, зона приёма курьеров и встречи гостей. Преимущества дома «Хельсинки»: обустроены внутриквартирные перегородки, выполнена чистовая отделка в скандинавском стиле. Дом «Хельсинки» — апартаменты «под ключ»! В комнатах и прихожих, на кухне и в кладовой уже уложен ламинат. Стены оклеены обоями, натянуты белые матовые потолки. Белые обои под покраску позволяют декорировать ваши апартаменты под ваш вкус. Технология позволяет окрашивать такие стены до 6-ти раз. Установлены межкомнатные и металлические антивандальные входные двери. Панорамные окна обеспечат в помещениях солнечный свет круглый год. Санитарные помещения отделаны керамогранитом и керамической плиткой, применён дизайнерский настенный декор. Установлена качественная сантехника. В апартаментах смонтировано электрооборудование: установлены розетки, выключатели, приборы учёта воды. В подвесных потолках – современные светильники. Осталось лишь расставить мебель и предметы интерьера! Преимущества Minsk World: Подъезды домов многофункционального комплекса сквозные. Один из выходов ведёт на прилегающую территорию (для безопасности пешеходов здесь исключено транзитное движение транспортных средств), а второй — в сторону прилегающей магистрали. Minsk World возводится в передовой градостроительной концепции «15-минутный город». Этот многофункциональный комплексстановится новым культурным и развлекательным, деловым, образовательным и экономическим центром столицы.
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Могилёв, Беларусь
от
€16,868
Площадь 46–118 м²
69 объектов 69
Сдача в: 2023
Застройщик: ООО "ЮРСТРОЙМАШ"
Свободные планировки, энергосберегающий дом, шаговая доступность магазинов, школ, детских садов. Все для комфортной жизни!   Стоимость м2: 1 км на первом этаже без отделки- 1.800 руб. за м2 1 км на первом этаже со строительной отделкой- 2000 руб. за м2 1 км на 2-10 этажах без отделки- 1.900 руб. за м2 1 км на 2-10 этажах со строительной отделкой - 2.100 руб. за м2 2-3 км на первом этаже без отделки- 1.750 руб. за м2 2-3 км на первом этаже со строительной отделкой- 1.950 руб. за м2 2-3 км на 2-10 этажах без отделки- 1.850 руб. за м2 2-3 км на 2-10 этажах со строительной отделкой - 2.050 руб. за м2 Планировки: 1-км 25,45 м2 2-км 68 и 69 м2 3-км 89, 95,109 и 117м2
Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet
Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet
Минск, Беларусь
от
€44,873
Сдача в: 2023
Агентство: ООО «Бир Бай»
Квартал Happy Planet создаётся для тех, кто давно мечтал жить, глядя из панорамных окон квартир на зелень парка с фонтанами и аттракционами, детскими площадками, территориями для праздников и занятий спортом, велосипедными дорожками и трассами здоровья, летним кафе и альпинарием, беседками для отдыха и романтических встреч. Это место буквально создано для тех, кто ведёт активный образ жизни и хочет заниматься спортом, не уезжая далеко от дома. В парке запроектированы спортивные площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута, паркура. В шаговой доступности от квартала со счастливым названием расположена станция метро «Аэродромная» (открытие запланировано на 2023 год), Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall.
Жилой квартал Depo
Жилой квартал Depo
Минск, Беларусь
от
€2,748
Застройщик: А-100 Девелопмент
Новый квартал Depo с жилыми домами и общественными пространствами возводится возле площади Победы. Жилье такого уровня в центре Минска строят впервые. Жители квартала Depo смогут пользоваться развитой инфраструктурой, которая создавалась на протяжении многих лет. В шаговой доступности расположены: Площадь Победы и станция метро Центральный детский парк и парк Янки Купалы Большой театр, кинотеатр и выставочный комплекс Магазины, рестораны, кофейни Медицинские центры Детские сады, школы, университеты Достопримечательности Проект известного архитектора Проект квартала разработал московский архитектор Сергей Скуратов. За премиальными фасадами из клинкерного кирпича, которые гармонично сочетаются с застройкой эпохи советского неоклассицизма, скрыты самые передовые решения.  панорамные окна «в пол» потолки более 3 метров индивидуальные вентканалы в каждой квартире внутрипольные конвекторы фреонопроводы для кондиционеров лифт с этажа в подземный паркинг закрытый двор уникальное оснащение двора и площадок возле дома Закрытая территория На закрытой территории площадью 6,7 га возводятся дома высотой до семи этажей. Вход на территорию будет доступен по сканеру лица или отпечатку пальца. Авторское благоустройство  Почти половину пространства занимает зеленая зона, растения для которой подбирали специалисты в области ландшафтного дизайна. Дворы оборудованы детскими игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом.  Новая пешеходная улица  Пешеходная улица разделяет квартал Depo на две части, которые соединены мостиком. Здесь расположатся бутики и рестораны, супермаркет, большой фитнес-центр и даже искусственный пруд.  Более 800 парковочных мест За каждой квартирой закреплено парковочное место в подземном паркинге, спуститься в который можно из любого дома прямо на лифте, не выходя на улицу. Мастер-спальня с ванной и гардеробной В квартирах квартала Depo количество гардеробных и ванных равно количеству спален. Каждый член семьи будет иметь личное пространство. Отдельно можно выделить большую мастер-спальню, в которой расположены входы в собственные ванную и гардеробную. Кладовые и постирочные В подвальном этаже для жителей будут созданы удобные кладовые. А в самих квартирах предусмотрены специальные комнаты для стирки и хранения уборочного инвентаря – постирочные.  *Стоимость объекта указана за квадратный метр
Коттедж
Коттедж
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Разработаем практичное планировочное решение, архитектурно-строительный проект, расположение на участке. Рассчитаем стоимость строительства с учетом Вашего бюджета. На примере наших объектов подберем оптимальные решения по стоимости, без ущерба качеству и практичности.
Жилой квартал Minsk World Квартал Северная Европа
Жилой квартал Minsk World Квартал Северная Европа
Минск, Беларусь
от
€48,069
Агентство: ООО «Бир Бай»
Квартал «Северная Европа» оснащен открытыми автостоянками и парковками, площадками для игр детей, озеленёнными прилегающими территориями. В проектных решениях квартала применено рациональное функциональное зонирование территории, стояночные и парковочные места вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено. Здесь находится детский сад и торговый центр. За счет большой площади остекления фасадов «Северная Европа» не только выглядит ультрасовременно, но и гармонично вписывается в архитектуру соседних кварталов. Через 1 квартал строится Международный финансовый центр и крупнейший в Республике Беларусь торгово-развлекательный центр Avia Mall. В шаговой доступности станция метро «Аэродромная», открытие которой состоится в 2023 году.
Вилла Console House премиального сегмента
Вилла Console House премиального сегмента
Минск, Беларусь
от
€1,66 млн
Площадь 498 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Console house - это дом с уникальной архитектурой и всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни современного человека. Нахождение в черте города и вместе с тем близость к водохранилищу Дрозды делает это место идеальным для любителей городской инфраструктуры и отдыха на природе. Особенностями дома так же являются наличие спа-блока с сауной и бассейном, а так же террасой с зоной костра, где будет приятно проводить время в кругу семьи и друзей теплыми летними вечерами. Локация: г. Минск, мкр. Веснинка, Вербная 13. Площадь: 445 м2 (дом 330 м2, гараж 45 м2, SPA 70 м2). Площадь участка: 12 соток (пожизненное и наследуемое дарение). Объект реализуется в двух вариантах: 1. Стоимость 1.750.000 - в стоимость входит: Отделка здания навесными фасадами от «Ламинам» и HPL панели (утепление, монтаж подсистемы) Установленные металлические парапеты на кровле Установленные окна из профиля Sсhuеco (Germany) и стеклопакеты AGC (Russia) Алюминиевые откосы и отливы на окнах Установленный деревянный Планкен Алюминиевые секции забора (Польша) по всему периметру Въездные ворота Fancyfence (Poland) - (опускаются вниз в землю) Штукатурка и покраска стен забора, гаража и дома Навесные Фасады (Laminam и НPL- панели) 2. Стоимость 2.300.000 - в стоимость входит отделка и дополнительно следующий список оборудования: Входная дверь в дом тонированное стекло со встроенным «умным» замком с открыванием от телефона, глаза, отпечатка пальца Входные ворота и дверь в гараж (Hermann) Покрытие кровли бесшовное Giperdesmo (Spain) Ливневая канализация АСА (Poland) Благоустройство участка (отмостка гранитными плитами, заезд, ступени в зоне Пати, вход в дом - натуральный гранит - Покрытие зоны Пати (керамогранит или натуральный известняк (Russia или Portugal)) Автополив участка Котел Buderus (Germany) Монтаж отопления, разводка труб водоснабжения, канализации и радиаторного отопления, тёплый пол от Compipe (Switzerland) Выполненная разводка электрики до коробок в каждом помещении Профессиональное оборудование для очистки воды - ПВВ на дом и СПА VTS (Poland) Осушение бассейна Frivent (Austria) Кондиционирование Daikin (Japan), щелевые решетки (Lithuania) Переливной бассейн 4Х7 м Система подготовки и очистки воды для бассейна (Germany) Джакузи Выполнена внутренняя и наружная отделка гаража Бесшовный WiFi Ruckus Wireless (USA) и беспроводной «умный дом» на базе Amazon или Google (USA).
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Мачулищи, Беларусь
от
€27,674
Площадь 28–80 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2022
Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи. ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное предприятие «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь. Комплекс состоит из 21 жилого дома (площадь жилой застройки 105000 м2), 2 торговых центров площадью 3000 и 1000 м2 и детского сада на 230 мест с бассейном. ЖК «Соколиный край» – это комфортный и уютный комплекс, сочетающий основные тенденции современного строительства: малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и с закрытой благоустроенной дворовой территорией; продуманные и комфортные планировки; современные фасадные решения; Застройщик предлагает будущим жильцам большой выбор планировок на любой вкус от маленьких квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир. Важная отличительная особенность комплекса – наличие во всех квартирах обособленной кухни-столовой общей площадью от 17 до 33 кв.м. (квартиры типа 1+, 2+, 3+), что значительно расширяет функциональные возможности помещения в сравнении с традиционной кухней, а также поддерживает тенденции развития современной жилой недвижимости. Все дома возводятся по монолитно-каркасной технологии. Наружные несущие стены выполнены из керамического блока, внутренние межквартирные стены из кирпича, перегородки из гипсовых блоков. Кровля плоская рулонная двухслойная. Фасад домов будет выполнен из линеарных панелей (вентилируемый фасад), со временем не теряющий цвет, поэтому дома будут выглядеть привлекательно и опрятно долгое время. Добраться до ЖК «Соколиный край» возможно с ДС «Дружная» на автобусах 296, 281, 308 до остановки «Дергаи», на маршрутке 492 до остановки «Мачулищи», а также на электричке до ЖД остановки «Мачулищи». В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию ст. метро «Слуцкий гостинец», которое будет находится на пересечении ул. Л. Кижеватого и ул. Корженевского. От станции метро до ЖК «Соколиный край» 15 км. Входы в жилой дом запроектированы сквозные как с улицы, так и с дворовой территории. Места общего пользования с тамбурами, колясочными и комнатами уборочного инвентаря.
Бизнес-центр «K-one»
Бизнес-центр «K-one»
Копище, Беларусь
от
€21,701
Площадь 16–331 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2024
Застройщик: Си-трейдинг
Многофункциональный комплекс «K-one» - идеальное место для бизнеса. Здесь вы найдете коммерческие помещения, магазины, парковочные места, офисы и бизнес-апартаменты. Этот современный комплекс предлагает удобство и разнообразие для проживания и  успешной деятельности.
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Волна
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Волна
Минск, Беларусь
от
€67,568
Агентство: ООО «Бир Бай»
Дом «Волна» — новостройка уникальной архитектуры и дизайна, являющаяся визитной карточкой Minsk World, с просторным функциональным лобби и малошумными скоростными лифтами (аналог дома есть только в ОАЭ). Здесь представлены апартаменты свободной планировки с возможностью реализации индивидуального дизайн-проекта в жилом помещении. Этот престижный дом расположен в полностью готовом квартале «Эмиратс». На территории квартала с 9 до 23 работает торговый центр «Гиппо». Рядом лаунж-бар с элитными сортами чая и авторскими коктейлями. В стилобате дома магазины, бутики, банки и кафе с летней террасой на 1 этаже. Есть 2 территории воркаута с турниками и тренажёрами на различные группы мышц для поддержания хорошей физической формы. Рядом 5 безопасных, экологичных и ярких игровых площадок для детей. В соседнем квартале откроются 2 крупнейших бизнес-объекта Беларуси — Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall. В 10 минутах ходьбы станция метро «Ковальская Слобода». Летом 2023 года непосредственно возле дома открывается станция метро «Аэродромная».
Жилой комплекс "Современный"
Жилой комплекс "Современный"
Вязань, Беларусь
от
€22,988
Площадь 34–65 м²
14 объектов 14
Агентство: Старый Стиль
Жилой комплекс «Современный» Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города. Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово. Расположение жилого комплекса: 9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»; 2 минут пешком до яслей и детского сада; 5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы; 3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки. Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса: Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа; Современная детская площадка; Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»; РКЦ «Белагропромбанка»; Поликлиника, аптеки.  Места для прогулки с домашними животными.  Тренажерные, фитнес залы; Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями; Центр экологического туризма «Станьково». Велодорожка; УО «Центр творчества детей и молодежи»; Библиотека; Кафе «Мотель», «Дедова карчма»; Река Птичь с водными развлечениями. Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым. Высота потолка – 2.6м; Цементно-песчаная стяжка; Входные металлические двери; Современные двухкамерные стеклопакеты; Застекленная лоджия; Сантехника (ванна, унитаз); Счетчики на холодную и горячую воду; Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета; Телефонизация и телефикация; Радиаторы отопления. Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».
Коттедж Типовой дом.
Коттедж Типовой дом.
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Благодаря накопленному опыту и передовым технологиям, мы совершенно спокойно даем гарантию на все работы и всегда соблюдаем сроки реализации проекта.
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Брест, Беларусь
от
€44,001
Площадь 50–86 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: ЖК "Полесский"
Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А также в непосредственной близости находятся поликлиники и больницы, банки, торговые центры, набережная, городской пляж, главня пешеходная променада города. Комплекс создается с благоустроенными дворами без автомобилей, достаточное количество парковочных мест создано на прилегающих к дому территориях. Атравматичные детские площадки и закрытые велопарковки гармонично дополняют внутридомовое пространство. Во встроенных помещениях на 1 этажах всего жилого комплекса размещается разнообразие магазинов, кафе и объектов обслуживания. Дома оборудованы премиальными лифтами американского бренда Otis. Входная группа будет встречать Вас дизайнерским оформлением.
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
€102,762
Сдача в: 2019
Застройщик: Макроинжиниринг
Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях. В доме на нижних уровнях расположена двухуровневая парковка. Дом введён в эксплуатацию в 2019 году, в настоящее время активно заселяется, создано товарищество собственников. Квартиры предлагаются к продаже с высококачественной черновой отделкой. Квартиры имеют свободную планировку и легко поддаются дизайнерским изменениям. Предлагаем индивидуальную рассрочку. Также возможен дизайн с ремонтом "под ключ" по проектам итальянских мастеров с применением материалов, сантехпосуды, техники и мебели, поставленных напрямую с итальянских заводов. Вы останетесь довольны нашими предложениями!  

Новая недвижимость в Беларуси: виды жилья, преимущества покупки, цены

Беларусь — уникальное государство в Восточной Европе с великолепной природой и богатыми традициями. Страна также славится обилием достопримечательностей и развитой промышленностью. В последние годы здесь возведено много новостроек по европейским стандартам, которые уже пользуются высоким спросом у покупателей.

Что представляет собой новое жилье в Беларуси?

Местные новостройки — это многоквартирные жилые комплексы, возведенные из кирпича, монолита или бетона. Их можно встретить не только в черте городов, но и в пригородах. От старого жилья новостройки в Беларуси, представленные на платформе Realting.com, отличаются увеличенной жилплощадью, более широкими подъездами и наличием умных технологий. Позаботились застройщики и о социальной инфраструктуре, разместив на территории комплексов магазины, кафе, парикмахерские и другие объекты обслуживания — зачастую они находятся на первых этажах домов.

Помимо жилых комплексов, в Беларуси планомерно возводятся коттеджные поселки. Это идеальный вариант для тех, кто желает жить в своем доме с земельном участком подальше от суеты мегаполисов. Коттеджи зачастую продаются со всеми коммуникациями, а сами поселки находятся в 10-30 минутах езды от крупных населенных пунктов.

Почему стоит приобрести недвижимость?

Рассмотреть покупку жилья в новостройках в Беларуси можно по целому ряду причин:

  • невысокие цены на товары и услуги в сравнении с соседними государствами;
  • чистая экология — 65% страны занимают лесные массивы;
  • приветливое и гостеприимное население;
  • большое количество образовательных учреждений.

Новостройки в Беларуси: лучшие города для покупки

Наиболее выгодный вариант для инвестиций с целью получения прибыли: столица страны — Минск. Новое жилье здесь всегда востребовано со стороны покупателей и арендаторов. Особенно ликвидной считается недвижимость, расположенная в центральных частях Минска.

Кроме столицы, стоит обратить внимание на областные города: Гродно, Брест, Гомель, Витебск и Могилев. В этих городах всегда выставлено на продажу большое количество объектов. По качеству строительства — это одни из лучших квартир в новостройках в Беларуси. Однако они больше подходят для личного проживания, чем для получения прибыли. Это связано с невысоким уровнем зарплат местного населения и слабо развитым туризмом.

Что касается стоимости кв. метров, то купить квартиры в новостройках в Беларуси по низкой цене можно во всех городах, кроме столицы. В регионах продавцы на платформе Realting.com просят от 500 до 1000 евро за «квадрат». В Минске расценки зачастую в 2 и более раз выше.

Часто задаваемые вопросы о новостройках Беларуси

Во сколько в среднем оценивается кв. метр жилья в новостройках Беларуси?

Стоимость квартир в новостройках зависит от расположения недвижимости. Дороже всего кв. метр стоит в столице страны - Минске. Здесь продавцы просят за него около 1500-2000 евро. В регионах средняя стоимость квартир в Беларуси от застройщика и хозяев варьируется от 700 до 1200 евро за кв. метр.

Какие существуют условия покупки жилья в новостройках Беларуси для иностранцев?

Иностранные лица могут беспрепятственно приобретать квартиры в новых домах по всей стране. За приобретение кв. метров на сумму от 150 тыс. евро иностранцы получают бессрочный ВНЖ. Для покупки нового жилья иностранным лицам необходимо иметь паспорт свой страны и его перевод, заверенный в нотариусе. Нужна также справка о постановке на регистрацию в РБ. Приобретенную недвижимость иностранец может использовать для личного проживания, сдавать в аренду и перепродавать.

Какие виды квартир доступны в новостройках?

Новая недвижимость от застройщика в Беларуси предлагает разные виды квартир. Особым спросом пользуются студии, двухуровневые, распашонки и со свободной планировкой.
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