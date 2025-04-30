  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область

Продажа новостроек в Минской Области

Минский район
2
Боровлянский сельский Совет
2
Дзержинский район
1
Фаниполь
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Бизнес-центр K-one
Бизнес-центр K-one
Копище, Беларусь
от
$22,904
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 16–37 м²
9 объектов недвижимости 9
Многофункциональный комплекс K-one - идеальное место для бизнеса. Здесь вы найдете коммерческие помещения, магазины, парковочные места, офисы и бизнес-апартаменты. Этот современный комплекс предлагает удобство и разнообразие для проживания и  успешной деятельности.
Застройщик
Си-трейдинг
Оставить заявку
Жилой комплекс "Современный"
Жилой комплекс "Современный"
Фаниполь, Беларусь
от
$24,263
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Современный» Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города. Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютн…
Агентство
Старый Стиль
Оставить заявку
Бизнес-центр Премьер
Бизнес-центр Премьер
Копище, Беларусь
от
$31,050
Количество этажей 16
Площадь 23–148 м²
7 объектов недвижимости 7
Жилые апартаменты в бизнес-центре Премьер — это современные квартиры в здании класса А, расположенном в Уручье - динамично развивающимся районе Минска. При покупке квартиры – парковочное место в подарок! Это уже построенный объект, в котором есть кафе, автомойка, магазины, фитнес центр…
Застройщик
Си-трейдинг
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти