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Коммерческая недвижимость в Община Ульцинь, Черногория

2 объекта найдено
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание в Ульцинь, Черногория
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 600 м²
Площадь: 1,600 м2; Количество апартаментов: 10; Размер апартаментов: 90м2-310м2; Число эт…
€1,65 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Коммерческая 28 комнат в Ульцинь, Черногория
Коммерческая 28 комнат
Ульцинь, Черногория
Комнаты 28
Площадь 1 800 м²
Отель расположен в Улцинь, район Штой, рядом с магистралью и 13-км песчаным пляжем До моря п…
€0
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