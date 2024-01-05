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Коммерческая недвижимость в Топла, Черногория

2 объекта найдено
Коммерческая в Топла, Черногория
Коммерческая
Топла, Черногория
Площадь 100 м²
Описание Город Херцег Нови. Помещение для бизнеса Площадь 100 кв.м. Стоимость одного ква…
€350,000
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Ресторан, кафе у моря в Топла, Черногория
Ресторан, кафе у моря
Топла, Черногория
Площадь 26 м²
Херцег Нови. Действующий бизнес на променадной набережной. Расстояние до моря 5 м. Каф…
€165,000
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