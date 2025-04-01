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Многоуровневые квартиры с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 16 комнат в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 16 комнат
Ратишевина, Черногория
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
$497,586
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Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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