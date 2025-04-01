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Квартиры с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
A11-137. Апартаменты с одной спальней и панорамным видом на море в окружении природыОщутите …
$136,212
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Многоуровневые квартиры 16 комнат в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 16 комнат
Ратишевина, Черногория
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
$497,586
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Квартира 3 комнаты в Ратишевина, Черногория
Квартира 3 комнаты
Ратишевина, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
5 extremely well priced apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo. 4 apartme…
$77,402
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Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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