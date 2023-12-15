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Многоуровневые квартиры в Петровац, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с видом на море в Петровац, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни с видом на море
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 70 м2 в красивом и тихом городке Петровац за 120 000 евро.    Э…
€120,000
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