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Коммерческая недвижимость в Община Цетине, Черногория

2 объекта найдено
Отель 3 спальни в Община Цетине, Черногория
Отель 3 спальни
Община Цетине, Черногория
Комнаты 3
Площадь 250 м²
На первом этаже находится кухня, столовая, просторная гостиная, ванная комната и коридор. Н…
€230,000
в месяц
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Коммерческая в Цетинье, Черногория
Коммерческая
Цетинье, Черногория
U4-215. Участок в ЦетинеУрбанизированный участок для продажи в Цетине, Черногория. Общая пло…
€74,000
в месяц
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