  4. Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$880
10
ID: 28613
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
