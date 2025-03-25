  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Жилой квартал Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Подгорица, Черногория
от
$645
;
4
Оставить заявку
ID: 29523
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
📍 Izdavanje jednosoban stan – Central Point, Podgorica   ✨ Lijepo opremljen stan u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Površina: 47 m² Struktura: Jednosoban stan Sprat: 9. sprat (zgrada sa liftom) Stan je potpuno namješten i moderno opremljen Lokacija: Central Point – neposredna blizina šoping centra, marketa, kafića i svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 550 € mjesečno

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,408
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Вы просматриваете
Жилой квартал Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$645
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Петровац, Черногория
от
$170,174
Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan u modernom stambenom kompleksu sa bazenom, smješten u mirnom i ušuškanom dijelu Petrovca.Stan površine 54 m² nalazi se na prvom spratu i ima izuzetno funkcionalan raspored: ulazni hodnik, dnevni boravak sa izlaskom na terasu, kuhinja, trpezarija, spav…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Показать все Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Тиват, Черногория
от
$587,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 98–281 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro. Возможна оплата в РФ, Украине и за криптовалюту. Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентх…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
1,29 млн
Квартира 3 комнаты
281.0
4,11 млн
Коммерческое помещение
164.0
3,31 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Игало, Черногория
от
$82,388
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 5…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации