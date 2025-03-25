Вилла с видом на Бока-Которскую бухту

Современные дизайнерские виллы в зелёном районе Дженовичи, всего в 1.5 км от Portonovi и отеля One&Only.

Уникальное сочетание уединения, панорамных видов и архитектуры, интегрированной в природу.

- Площадь вилл: 160–190м²

- 2–3 спальни

- Панорамные виды на море, горы и бухту

- Ландшафтные террасы, бассейн, собственный сад

- Террасы на крыше с видом на Адриатику

- Просторные планировки и высокое качество отделки

- Гараж и полный комфорт для проживания

Отлично подойдёт как для жизни, так и для инвестиций.

До Тивата — 18 км | До Дубровника — 35 км.