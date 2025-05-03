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Особняки с бассейном в Черногории

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1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Будва, Черногория
Особняк 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Продажа великолепного дома в посёлке Кулячи Главный дом , совмещен с дрмом доя гостей зак…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Черногории

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