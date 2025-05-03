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Квартиры с видом на горы в Которе, Черногория

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
в самом сердце залива Котор и Ндаш; Старый город Котор, мы предлагаем для продажи красивую к…
$364,745
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия в Котор, Черногория
Студия
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/4
Очаровательная, недавно отремонтированная студия в самом сердце Старого города Котора Отк…
$226,600
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 4
Продажа Котор № 2680. Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в…
$907,411
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Квартира расположена в комплексе в живописном месте Боко-Которского залива - в Доброте До мо…
$287,386
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями, имеющую уникальное расположение в Старом г…
$382,253
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Великолепная отремонтированная квартира в самом сердце Старого города Котор доступна для пок…
$360,119
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
Отличная инвестиция с невероятным арендным потенциалом, доступная для покупки в Старом город…
$381,151
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Агентство
NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Продажа Котор № 2220. 2 спальни, 1 детская, плюс 1 комната с выходом на балкон, 2 санузла, …
$324,419
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