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Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
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70 объектов найдено
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Участок расположен в Сушчепан, в 3 км от моря Панорамный вид, хорошее окружение Площадь 838 …
€90,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Участки расположены в Поди, Херцег-Нови в 4 км от моря Красивый вид на море, который не буде…
€34,200
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Земельные участки
Кумбор, Черногория
1 150 м²
Продается участок земли площадью 1150 м2, расположенный в Кумборе, Херцег Нови. На участке …
€315,000
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Земельные участки с парковкой, с террасой, с садом
Дженовичи, Черногория
Поистине уникальное инвестиционное предложение в муниципалитете Херцег-Нови. Мы предла…
€1,60 млн
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Земельные участки
Mrkovi, Черногория
Great opportunity to acquire a project on the seafront! The residential building projec…
€900,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
3 200 м²
NUM 5212 Участок для продажи в урбанизированном районе в муниципалитете Герцег-Нови с прекра…
Цена по запросу
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Земельные участки
Биела, Черногория
Участок расположен в Биела, примерно в 1 км от моря, с красивым видом на море и горы Тихое м…
€260,000
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Земельные участки
Lustica, Черногория
Участок общей площадью 26.717 м2 расположен на полуострове Луштица, Вучья Увала. Имеет выход…
€2,29 млн
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Земельные участки
Кумбор, Черногория
3 768 м²
УЧАСТОК ЗЕМЛИ В КУМБОРЕ, РЯДОМ С PORTO NOVI | 1…
€700,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Участок расположен в 3 км от моря на берегу горного ручья Зеленый тихий район для спокойной …
€50,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Lustica, Черногория
200 м²
Полуостров Луштица. Урбанизированный земельный участок с видом на море. Расстояние до м…
Цена по запросу
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Земельные участки
Кумбор, Черногория
Продается участок земли площадью 1150 м2, расположенный в Кумборе, Херцег Нови. На участк…
€315,000
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Земельные участки
Игало, Черногория
539 м²
NUM 1978 В деревне Игало, район Суторина, участок на продажу около 6 километров от моря и…
€75,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
11 502 м²
NUM 2131 Участок общей площадью 11 502 м2 для продажи в Модзэде, район Херцег-Нови. Расстоя…
€135,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
38 868 м²
NUM 2251 В городе Херцег-Нови, район Кути, есть просторный участок на продажу, примерно в 3 …
€585,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
277 м²
NUM 2569 Участок для продажи на второй линии в Каменари, Герцег Нови. Участок общей площа…
€150,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
NUM 2559 Земельный участок на продажу в деревне Нивице, недалеко от города Герцег-Нови.…
€55,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
669 м²
NUM 3092 Участок на продажу в регионе Мокрин, недалеко от города Герцег-Нови. Участок имее…
€55,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
790 м²
NUM 3184 Продается земельный участок в районе Биела, недалеко от города Герцег-Нови. Об…
€200,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
660 м²
NUM 3182 Земельный участок на продажу в районе Биела, недалеко от города Герцег Нвой. Общая …
€190,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
785 м²
NUM 3183 Продается земельный участок в районе Биела, недалеко от города Герцег Нвой. Общая …
€160,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
920 м²
NUM 3181 Продается земельный участок в районе Кумбор, недалеко от города Герцег Нвой.…
€260,000
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Земельные участки
Дженовичи, Черногория
1 075 м²
NUM 3121 Land for sale in the area of Djenovici, near the city of Herceg Nvoi. The tot…
€250,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
1 677 м²
NUM 3090 Участок для продажи в Суторине, недалеко от города Герцег-Нови. Участок общей площа…
€155,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
1 145 м²
NUM 3236 Земля на продажу в Кумборе, недалеко от города Герцег-Нови. Площадь участка составл…
€450,000
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Земельные участки
Игало, Черногория
558 м²
NUM 3566 Участок на продажу в Топле, Герцег Нови. Участок площадью 558 м2 расположен в …
€137,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Игало, Черногория
Херцег Нови, район Жвинье. Расстояние до моря 370 м. Вид на море Урбанизированный зе…
Цена по запросу
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Земельные участки
Мойдеж, Черногория
4 261 м²
Large plot with beautiful sea views for sale in Mojdez, a peaceful village about 20 minute d…
€228,350
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Земельные участки
Lustica, Черногория
300 м²
Land plot with sea views for sale situated ina small village just above Rose on Lustica peni…
€47,000
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Земельные участки
Игало, Черногория
600 м²
Урбанизированный участок земли с видом на море для продажи в Мойдесе, Герцег-Нови - Черногор…
€78,000
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