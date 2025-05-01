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Дома с видом на горы в Даниловграде, Черногория

2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Даниловград, Черногория
Вилла 4 комнаты
Даниловград, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Надежное убежище во времена неопределенности — всего в 15 минутах езды от центра столицы. Ра…
$679,286
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 спальни в Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни
Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость, Черногория, Продажа - Каменный дом в Даниловграде, Подгорица.Продается каменны…
$152,839
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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