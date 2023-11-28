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Дома в Община Беране, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Seoce, Черногория
Дом 5 спален
Seoce, Черногория
Количество спален 5
Площадь 362 м²
NUM 5203 Продается двухэтажный дом с видом на море. Дом расположен в тихом районе недалеко …
€740,000
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Дом 4 спальни в Seoce, Черногория
Дом 4 спальни
Seoce, Черногория
Количество спален 4
Площадь 210 м²
NUM 4928 Участок с домом на продажу, расположенный в 2500 м от пляжа Джаз и примерно в 30…
€225,000
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Параметры недвижимости в Община Беране, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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