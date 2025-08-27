Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Терраса

Коттеджи с террасой в Общине Бар, Черногория

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Старый Бар, Черногория
Коттедж 4 комнаты
Старый Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся современный дом в Бартула, Бар, Черногория #d-87 📏 Характеристики: Площадь: …
$315,160
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Best Adriatic Property
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти