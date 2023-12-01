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Коммерческая недвижимость в Община Андриевица, Черногория

1 объект найдено
Отель 1 ванная в Община Андриевица, Черногория
Отель 1 ванная
Община Андриевица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новый 4-звездочный отель Bjelasica 1450, расположенный на одноименной горе и рядом с известн…
€250,000
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