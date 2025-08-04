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Виллы с бассейном на Мальте

Northern Region
68
Gozo Region
6
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8
South Eastern Region
9
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1 объект найдено
Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
$3,04 млн
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Параметры недвижимости на Мальте

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