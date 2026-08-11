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Виллы в San Gwann, Мальта

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6 объектов найдено
Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся полностью отделенный VILLA истинного совершенства, предлагающий грандиозный дизай…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Расположенная в востребованных садах Монтероса, эта исключительная вилла предлагается на ста…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Новинкой на рынке является эта прекрасная, полуотдельная вилла с площадью около 500 квадратн…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37 млн
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Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество этажей 2
$1,29 млн
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