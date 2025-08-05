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Виллы в Marsascala, Мальта

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4 объекта найдено
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Победитель премии дизайнер дома с исключительными жилыми помещениями и панорамными видами Р…
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Каппара Это редкая возможность приобрести полностью отдельно стоящую виллу в популярном райо…
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 6
Откройте для себя эту изысканную угловую отдельно стоящую виллу в Каппаре, тщательно заверше…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта полуотдельная вилла предлагает сочетание характера и комфорта в отличном положении, орие…
Цена по запросу
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