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Виллы в South Eastern Region, Мальта

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Marsascala
7
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11 объектов найдено
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Вилла в Каппаре Расположенная в востребованном жилом районе Каппара, эта просторная отдельн…
Цена по запросу
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Вилла в Marsaxlokk, Мальта
Вилла
Marsaxlokk, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная вилла 400 SQM с подключенным гаражом предлагается в форме Shell и Freehold Эта вп…
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Марсаскала Необыкновенная, полностью обособленная набережная вилла, расположенная на впечатл…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 6
Откройте для себя эту изысканную угловую отдельно стоящую виллу в Каппаре, тщательно заверше…
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Каппара - Расположенные в тихом и востребованном жилом районе, эти две современные виллы был…
Цена по запросу
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Вилла в Marsaxlokk, Мальта
Вилла
Marsaxlokk, Мальта
Количество спален 4
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями в очаровательной деревне Марсакслокк является воплощение…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченная вилла, расположенная в этом популярном районе Марсаскалы. Недвижимость со…
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Каппара - Этот уголок, полуотдельная вилла расположена в очень хорошем жилом районе, располо…
Цена по запросу
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Вилла в Marsascala, Мальта
Вилла
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Современная полностью отдельно стоящая вилла, построенная по высоким стандартам и расположен…
Цена по запросу
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Вилла в Paola, Мальта
Вилла
Paola, Мальта
Кол-во ванных комнат 4
Красивая полностью отдельно стоящая вилла, расположенная на 3-х дорогах, очень хорошо освеще…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Cospicua, Мальта
Вилла 11 комнат
Cospicua, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в South Eastern Region, Мальта

с гаражом
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