  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Southern Region
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Southern Region, Мальта

Вилла в Siggiewi, Мальта
Вилла
Siggiewi, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Полностью отдельно стоящая загородная вилла примерно на 6 тумолях на вершине долины с беспре…
Цена по запросу
Вилла в Gudja, Мальта
Вилла
Gudja, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Гуджа - Отдельная вилла с большим садом и бассейном, подходящим для развития 1200 кв.м.Приле…
Цена по запросу
Вилла в Hamrun, Мальта
Вилла
Hamrun, Мальта
Вилла предлагает жилое пространство с открытым планом с большими фасадами окон от пола до по…
Цена по запросу
Вилла в Birzebbuga, Мальта
Вилла
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла В Бирзебугии измеряют 5 тумолей земли
Цена по запросу
Вилла в Luqa, Мальта
Вилла
Luqa, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Безукоризненно сохранилась вилла, размером около 1000 кв.м. Проживание состоит из приветстве…
Цена по запросу
Вилла в Hamrun, Мальта
Вилла
Hamrun, Мальта
Вилла предлагает жилое пространство с открытым планом с большими фасадами окон от пола до по…
Цена по запросу
Вилла в Hamrun, Мальта
Вилла
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившаяся вилла, расположенная в тихом жилом районе в Блата-л-Байда. Недвиж…
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Southern Region, Мальта

