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Виллы в Attard, Мальта

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Attard, Мальта
Вилла 4 спальни
Attard, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
€1,78 млн
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