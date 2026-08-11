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Виллы в Attard, Мальта

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12 объектов найдено
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная, безупречно спроектированная двухгранная вилла, полная естественного света и пр…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY DETACHED VILLA WITH POOL - Только с Excel Home…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в высоко ценимом районе виллы Мисра Кола, Аттард, эта хорошо оборудованная вил…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Тройная вилла, расположенная в Misrah Kola, Attard. Жилье включает в себя яркую гостиную и с…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная вилла Freehold в престижном жилом районе Расположенная в одном из самых востребо…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат в Attard, Мальта
Вилла 10 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Исключительная, трехгранная, полуотдельная вилла, расположенная в очень желательном жилом ра…
$2,21 млн
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная недавно построенная полуотдельная вилла площадью около 330 кв.м., предлагаем…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Attard, Мальта
Вилла 9 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41 млн
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16 млн
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельная вилла на окраине Мригеля, недавно отремонтированная и готовая к заселению. На …
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в тихом и престижном районе Аттарда, эта современная вилла охватывает пять уро…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Attard, Мальта
Вилла 8 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
$1,76 млн
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