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Виллы с гаражом на Мальте

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7 объектов найдено
Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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Вилла в Слима, Мальта
Вилла
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Apartment in Sliema
$1,62 млн
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
$3,04 млн
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TekceTekce
Вилла 11 комнат в Birkirkara, Мальта
Вилла 11 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37 млн
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Вилла 11 комнат в Cospicua, Мальта
Вилла 11 комнат
Cospicua, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16 млн
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Вилла 15 комнат в Меллиха, Мальта
Вилла 15 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43 млн
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Параметры недвижимости на Мальте

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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