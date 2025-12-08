Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Мальта
  3. Жилая
  4. Вилла
  5. Сад

Виллы с садом на Мальте

Northern Region
71
Gozo Region
5
Southern Region
7
South Eastern Region
11
1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Attard, Мальта
Вилла 9 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41 млн
