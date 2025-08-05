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Виллы в Naxxar, Мальта

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9 объектов найдено
Вилла в Bahar ic Caghaq, Мальта
Вилла
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Изящная и довольно элегантная полуотдельная вилла в одном из самых желанных районов Магхтаба…
Цена по запросу
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Вилла в Bahar ic Caghaq, Мальта
Вилла
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Откройте для себя непревзойденную роскошь в этой великолепной вилле, расположенной в престиж…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Выбор 2 полуотдельных вилл 2 подвальных гаража и 2 бассейна пресной воды
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENCY - выдающаяся современная вилла Semi Detached, расположенная в одном из лучших ра…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полуотдельная вилла, продаваемая в форме раковины, площадью около 360 кв.м. в этом популярно…
Цена по запросу
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Вилла в Bahar ic Caghaq, Мальта
Вилла
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень красивом и довольно районе Бахар-ик-Кагак, с видом на море и страну. Н…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
$3,04 млн
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенные в очень востребованном районе Сан-Паул Тат-Тарга, эти две исключительные виллы…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно построенная современная вилла в Биргуме, наслаждаясь некоторыми отдаленными видами н…
Цена по запросу
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Realting.com
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