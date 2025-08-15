Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Rabat
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Rabat, Мальта

Вилла Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта полуотдельная вилла, расположенная в востребованном районе Тал-Вирту, Рабат, предлагает …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Единственные агенты! Предложение этой виллы на миллион, расположенной в престижном районе Ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в престижном и спокойном районе Тал-Вирту, Рабат, эта потрясающая вилла предла…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивая обособленная Вилла расположена на площади 2000 кв.м., очень частный большой сад для…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая вилла в Рабате, Мальта предлагает роскошную жизнь с 4 просторными спальнями …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Rabat, Мальта
Вилла 11 комнат
Rabat, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
Detached Villa with Magnificent Views Spectacular Views and Desirable Location Located…
$2,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Один из видов безупречно сохранившейся виллы площадью около 335 кв.м. в этом популярном райо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти