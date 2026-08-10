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Виллы в Central Region, Мальта

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Attard
12
San Gwann
6
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32 объекта найдено
Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY DETACHED VILLA WITH POOL - Только с Excel Home…
Цена по запросу
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Вилла в Слима, Мальта
Вилла
Слима, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Тщательно законченная вилла в этом самом престижном районе Sliema Property состоит из большо…
Цена по запросу
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Вилла в Iklin, Мальта
Вилла
Iklin, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Полуоконченная вилла Semi Detached на участке площадью около 400 кв.м., расположенная в прек…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся полностью отделенный VILLA истинного совершенства, предлагающий грандиозный дизай…
Цена по запросу
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Вилла в Santa Venera, Мальта
Вилла
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо представленный дом, предлагающий 3 спальни и 2 ванные комнаты, расположенные для обес…
Цена по запросу
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Вилла в Balzan, Мальта
Вилла
Balzan, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Величественная отдельно стоящая вилла площадью почти 1000 кв.м. с беспрецедентным архитектур…
Цена по запросу
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Вилла в Iklin, Мальта
Вилла
Iklin, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Очень большая полностью отдельно стоящая вилла, расположенная в этом очень востребованном ра…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная недавно построенная полуотдельная вилла площадью около 330 кв.м., предлагаем…
Цена по запросу
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Вилла в Iklin, Мальта
Вилла
Iklin, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта потрясающая вилла с 5 спальнями и 4 ванными комнатами предлагает роскошное и просторное …
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная вилла Freehold в престижном жилом районе Расположенная в одном из самых востребо…
Цена по запросу
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Вилла в Birkirkara, Мальта
Вилла
Birkirkara, Мальта
Вилла в Биркиркаре с тремя спальнями и гаражом на один автомобиль. Недвижимость имеет удобну…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная, безупречно спроектированная двухгранная вилла, полная естественного света и пр…
Цена по запросу
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Вилла в Lija, Мальта
Вилла
Lija, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
LIJA 445sqm ВИЛЛА С ЛАРЖ ГАРДЕНОМ!!! Единая ответственность Сделка!!! Только в исключительн…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Расположенная в востребованных садах Монтероса, эта исключительная вилла предлагается на ста…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в высоко ценимом районе виллы Мисра Кола, Аттард, эта хорошо оборудованная вил…
Цена по запросу
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Вилла в Balzan, Мальта
Вилла
Balzan, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень большая полностью отдельно стоящая вилла, состоящая из просторного гостеприимного зала…
Цена по запросу
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Вилла в Lija, Мальта
Вилла
Lija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Лиджа Полуотделенный Виллы предлагаются для продажи в очень престижном районе этой очень вос…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в тихом и престижном районе Аттарда, эта современная вилла охватывает пять уро…
Цена по запросу
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Вилла в Та-Шбиш, Мальта
Вилла
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Трудно найти полностью отделенную угловую виллу в одном из самых престижных районов Ta Xbiex…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Attard, Мальта
Вилла 9 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41 млн
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16 млн
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Вилла в Santa Venera, Мальта
Вилла
Santa Venera, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Санта Венера Расположенная в центральном, очень доступном районе, эта впечатляющая полностью…
Цена по запросу
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Вилла в Attard, Мальта
Вилла
Attard, Мальта
Количество спален 4
Тройная вилла, расположенная в Misrah Kola, Attard. Жилье включает в себя яркую гостиную и с…
Цена по запросу
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество этажей 2
$1,29 млн
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Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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Вилла 8 комнат в Attard, Мальта
Вилла 8 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
$1,76 млн
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Вилла в San Gwann, Мальта
Вилла
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Новинкой на рынке является эта прекрасная, полуотдельная вилла с площадью около 500 квадратн…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37 млн
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Вилла в Lija, Мальта
Вилла
Lija, Мальта
Большой участок земли размером 1935 SQM предлагается для продажи в очень тихом районе виллы …
Цена по запросу
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Вилла в Iklin, Мальта
Вилла
Iklin, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Впечатляющая одна из миллиона отдельно стоящей виллы, расположенная на возвышенности, пример…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с гаражом
с садом
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