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Виллы в Central Region, Мальта

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6 объектов найдено
Вилла в Saint John, Мальта
Вилла
Saint John, Мальта
Количество этажей 2
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни в Attard, Мальта
Вилла 4 спальни
Attard, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
€1,78 млн
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Вилла 5 спален в Iklin, Мальта
Вилла 5 спален
Iklin, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
IKLIN - Полуотдельная вилла в роскошной вилле, но очень близко к удобствам. У входа мы наход…
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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