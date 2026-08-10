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Виллы в Northern Region, Мальта

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Naxxar
15
Rabat
8
Mosta
4
Свийи
24
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86 объектов найдено
Вилла в Mosta, Мальта
Вилла
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла на продажу Mosta Расположенная в одном из самых востребованных районов вилл…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Расположенные в одном из самых востребованных районов виллы Меллихаса, эти объекты расположе…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Представляем роскошный и современный шедевр, расположенный в живописной обстановке Меллихи, …
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Редкая для продажи недвижимость в Мадлиэне красиво представленная вилла в форме раковины, ко…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат в Attard, Мальта
Вилла 10 комнат
Attard, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Исключительная, трехгранная, полуотдельная вилла, расположенная в очень желательном жилом ра…
$2,21 млн
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в очень желательном поместье Санта-Мария, эта исключительная отдельно стоящая …
Цена по запросу
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Вилла в Мджарр, Мальта
Вилла
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Виллы на продажу / Bidnija Редкий шанс владеть виллой в одном из самых спокойных сельских ме…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Редкая возможность приобрести виллу Semi Detached, предлагаемую в форме оболочки, идеально п…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта вилла предлагает вам уникальную возможность приобрести кусочек рая. Расположенные в потр…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый стандарт современной жизни: две эксклюзивные полуотдельные роскошные виллы, продуманно…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Прекрасное бунгало, построенное на твердой скале, с выдающимся панорамным видом на долину Са…
Цена по запросу
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Вилла в Мджарр, Мальта
Вилла
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот первоклассный участок разработки предлагает редкую возможность построить сложное полуот…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
САНТА МАРИЯ ЭСТАТ - Эти три дизайнерские полуотдельные виллы высоко закончены, расположены с…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Большая полностью отдельно стоящая вилла бунгало 3000 кв.м. с окружающим зрелым садом большо…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
MELLIEHA - отличная возможность приобрести отдельную виллу в одном из самых желанных мест на…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла площадью 500 кв.м. в Хай-Ридж, Мадлиена, в форме раковины, предлагающая отличную возмо…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отдельная вилла в престижной Менсии Расположенная в одном из самых востребованных…
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Полностью отдельно стоящая вилла роскошно закончена, построена примерно на 1700 кв. м земли …
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла предлагает вам уникальную возможность приобрести кусочек рая. Расположенные в потр…
Цена по запросу
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Вилла в Мджарр, Мальта
Вилла
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Виллы для продажи Bidnija Редкий шанс владеть виллой в одном из самых спокойных сельских мес…
Цена по запросу
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Безупречно сохранилась вилла в этом престижном районе Сан-Паул-тат-Тарга. Недвижимость состо…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Прекрасная для продажи недвижимость в Мадлиэне: эта вилла с 3 спальнями предлагается с лифто…
Цена по запросу
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Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Исключительная полностью отдельно стоящая вилла с прекрасным видом на страну, расположенная …
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Прекрасная для продажи недвижимость в Мадлиэне: эта вилла с 3 спальнями предлагается с лифто…
Цена по запросу
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Вилла в Rabat, Мальта
Вилла
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая вилла в Рабате, Мальта предлагает роскошную жизнь с 4 просторными спальнями …
Цена по запросу
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Вилла в Меллиха, Мальта
Вилла
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта вилла предлагает вам уникальную возможность приобрести кусочек рая. Расположенные в потр…
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат в Naxxar, Мальта
Вилла 12 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 12
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя современную роскошь в этой изысканной, полуотдельной вилле, расположенной …
$2,09 млн
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Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенные в очень востребованном районе Сан-Паул Тат-Тарга, эти две исключительные виллы…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Выдающаяся вилла на огромном участке в самом эксклюзивном районе Мальты. Эта выдающаяся недв…
Цена по запросу
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Вилла в Свийи, Мальта
Вилла
Свийи, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в возвышенном спокойствии Мадлиены, эта вилла является воплощением стильной жи…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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