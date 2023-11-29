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Виллы в Northern Region, Мальта

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3 объекта найдено
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Меллиха, Мальта
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Меллиха, Мальта
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в действительно исключительную собственность, расположенную в одном из самы…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 139 м²
Количество этажей 1
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…
€3,30 млн
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Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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