Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Smiltenes novads
  4. Жилая

Жилье в Smiltenes novads, Латвия

;
Launkalnes pagasts
4
Смилтене
3
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Launkalne, Латвия
Квартира 3 комнаты
Launkalne, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
Продаётся квартира в курортном городе Юрмала, в Лиелупе. Квартира находится всего в 900 метр…
$267,907
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Launkalne, Латвия
Квартира 4 комнаты
Launkalne, Латвия
Число комнат 4
Площадь 128 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивная возможность приобрести свою собственную тихую гавань, в дали от шумного-многолю…
$441,259
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Комфортабельные, хорошо оборудованные апартаменты на 1 линии с видом на море и сосновый лес.…
$336,197
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Saltupi, Латвия
Квартира 3 комнаты
Saltupi, Латвия
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 2/6
Просторная трехкомнатная квартира в дюнной зоне Юрмалы в элитном проекте “Marienbad-2”. Гост…
$987,579
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 2
В сосновом парке продают дом современной архитектуры. Дом (236кв. м) спроектированный эстонс…
$577,839
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Launkalne, Латвия
Дом 7 комнат
Launkalne, Латвия
Число комнат 7
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Продайте просторный дом с ухоженным двором. Все городские коммуникации связаны с домом, ярки…
$735,431
Оставить заявку

Типы недвижимости в Smiltenes novads

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Smiltenes novads, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти