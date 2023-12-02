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Квартиры в Смилтенский край, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с двором, с охраняемой территорией в Launkalne, Латвия
Квартира 4 комнаты с двором, с охраняемой территорией
Launkalne, Латвия
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивная возможность приобрести свою собственную тихую гавань, в дали от шумного-многолю…
€420,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты с охраной в Launkalne, Латвия
Квартира 3 комнаты с охраной
Launkalne, Латвия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
Продаётся квартира в курортном городе Юрмала, в Лиелупе. Квартира находится всего в 900 метр…
€255,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты с охраняемой территорией в Kalnamuiza, Латвия
Квартира 3 комнаты с охраняемой территорией
Kalnamuiza, Латвия
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Этаж 2/6
Просторная трехкомнатная квартира в дюнной зоне Юрмалы в элитном проекте “Marienbad-2”. Гост…
€940,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты с террасой в Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой
Смилтене, Латвия
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Комфортабельные, хорошо оборудованные апартаменты на 1 линии с видом на море и сосновый лес.…
€320,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Смилтенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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