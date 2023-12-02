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Дома в Смилтенский край, Латвия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат с террасой в Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат с террасой
Смилтене, Латвия
Комнаты 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
€980,000
в месяц
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Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Смилтене, Латвия
Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Смилтене, Латвия
Комнаты 9
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Особняк у Белого озера (Baltezers) Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года. Расположен…
€1,30 млн
в месяц
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Дом 7 комнат с двором в Launkalne, Латвия
Дом 7 комнат с двором
Launkalne, Латвия
Комнаты 7
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Продайте просторный дом с ухоженным двором. Все городские коммуникации связаны с домом, ярки…
€700,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Смилтенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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