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Склады в Риге, Латвия

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2 объекта найдено
Склад с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Склад с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 6 674 м²
Продаётся складское помещение с новым офисным зданием. Описание: - Общая площадь зданий:…
€1,30 млн
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Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом в Рига, Латвия
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
Площадь 2 368 м²
Продается складской / производственно-оптовый комплекс в промышленной зоне в Риге на улице С…
€850,000
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