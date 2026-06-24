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Квартиры около гольф-клуба в Риге, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Этаж 6/7
Продаем квартиру с 3 спальнями в уникальном квартале Riga Waterfront, который расположен на …
$717,348
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Продаем квартиру с 3 спальнями в уникальном квартале Riga Waterfront, который расположен на …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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